Lewis Hamilton: “El gran nivel de Ferrari nos hizo elevar el listón”

Tras las primeras carreras de la temporada 2017 nos asaltaba una duda. ¿Sería Mercedes capaz de competir con un Ferrari al máximo nivel después de haber ganado el mundial sin oposición durante los tres años anteriores? La falta de tensión vivida por los alemanes podría haber sido una de sus debilidades esta temporada, pero el paso de las pruebas nos ha demostrado todo lo contrario. Mercedes ha sabido dar un extra de esfuerzo que se ha traducido en un desarrollo de su monoplaza que les ha permitido revalidar sus triunfos. Eso, y un Lewis Hamilton de nuevo a su mejor nivel, claro.

El piloto inglés es consciente de que el trabajo de desarrollo de su equipo ha sido fundamental para batir a Ferrari, algo de lo que se muestra especialmente orgulloso. Además, Hamilton reconoce que vencer a un Sebastian Vettel a su mejor nivel ha sido un placer para él. “Todo el mundo tiene una opinión de quién es el mejor, pero en términos de títulos Sebastian Vettel era el hombre a batir. Así que ganarle en su mejor momento este año y vencer a Ferrari, que estuvo a un gran nivel en muchas carreras, fue algo realmente difícil. Mercedes fue capaz de elevar el listón y por eso acabamos ganando”.

Las mieles del triunfo no evitan que Hamilton reconozca una realidad, y es que Mercedes no ha tenido este año la superioridad de los tres anteriores ni por asomo. El problema, según el piloto británico, es que su flecha plateada no ha sido tan consistente como el Ferrari. Mientras que los monoplazas rojos han funcionado prácticamente en todos los circuitos, los plateados han sufrido más de la cuenta en otros, especialmente por la falta de interacción entre el chasis y los neumáticos. “Tuvimos algunos problemas con el coche y eso provocó que varias carreras fueran muy problemáticas para nosotros. El coche de Ferrari funcionó en todos los sitios. Su consistencia contrastó con nuestros altos y bajos. Pero en la segunda parte de la temporada progresamos. Trabajamos bien nuestras en debilidades. Sacamos puntos tanto cuando nos fue bien como cuando no nos fue tan bien. Aprendimos las cosas en las que podemos mejorar y eso es muy bueno para el futuro”. ¿Será capaz Ferrari de dar la vuelta a la situación el año que viene? Desde luego, éste se presenta más que interesante.