Vettel descarta a Alonso como rival para 2018: “Mi objetivo es evitar que Hamilton consiga su quinto mundial”

La llegada de Renault a McLaren ha llenado de optimismo a los de Woking. Incluso sus rivales temen que ahora, con una buena unidad de potencia que les empuje, los británicos sean un contendiente real en la pelea por el título. Para comprobarlo habrá que esperar, pero parece que hay quien tiene claro que el salto de McLaren no será tan grande. Hablamos de Sebastian Vettel, que sigue rumiando su derrota de esta temporada, aunque ya pensando en 2018. Para entonces, el germano de Ferrari solamente tiene un objetivo, según ha declarado en Auto Bild, y éste no es otro que el de evitar el quinto mundial de Hamilton. ¿Alonso? Ni cuenta con él.

“Nunca se sabe lo que sucederá en el futuro, pero la próxima temporada haré todo lo posible para evitar que Lewis consiga el quinto título. 2017 fue su año, 2018 es otra historia. Entonces todo comenzará nuevamente desde cero. Estamos en el camino correcto y creo firmemente que podemos estar arriba en 2018”, ha dicho Vettel.

A pesar de que Hamilton se ha mostrado intratable, especialmente tras la vuelta de las vacaciones de verano, Vettel asegura que no teme pelearse de nuevo con el británico por el título mundial, si bien reconoce la dificultad del asunto con una curiosa comparación. “No temo a Lewis. Al contrario, me gusta correr contra él, porque si ganas contra Lewis Hamilton te sientes orgulloso. Sabes que el nivel en el que se mueve es extremadamente alto. Tenemos que ser aún mejores y lo seremos. Después de todo, sabemos que no estamos luchando contra Mickey Mouse y el Pato Donald”.

Quedan por ver ahora dos cosas principalmente para la temporada que viene. La primera, que Ferrari logre mantenerse como uno de los dos coches más rápidos de todo el mundial, algo que no ha logrado durante las últimas temporadas, llenas de altibajos. Y la segunda, que Sebastian Vettel recupere el nivel de la primera mitad del año, evitando caer en errores absurdos y maniobras precipitadas con las que, apoyado en la falta de fiabilidad de su coche, ha perdido el campeonato.