La pareja formada por Nico y Gal·la es sin duda de las que más está dando que hablar en la presente edición de La isla de las tentaciones. El joven futbolista, que pasó entre otros clubes por el Real Madrid y el Villarreal, decidió dejarse llevar desde el principio y fue infiel a su novia con la tentadora Miriam. Gal·la decidió pedir una hoguera de confrontación, pero Nico ni se presentó.

En esas, fue tal el enfado de la joven que decidió volver a Villa Paraíso y disfrutar al máximo de su experiencia en República Dominicana sin poner ningún tipo de límite. De hecho, esa misma noche acabó besándose y acostándose con uno de los solteros de la villa, Miguel, con el que ha acabado cayendo en la tentación.

Gal·la cambia de actitud tras el plantón de Nico: besa a Miguel y pasa la noche con él #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/9f4LdkClBb — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 9, 2021



«Me he restregado como si me fuera la vida en ello», confesaba Ga·la ante las cámaras del programa, aunque insistía en que sólo hubo besos y no pasó nada más, algo que sus compañeras parecían no creerse del todo. Una relación la de la joven con Nico que no comenzó nada bien porque la propia Gal·la entendió que su historia no iba en serio hasta el punto de ser desleal al jugador con dos de sus compañeros de equipo. Esta traición supuso un antes y después para ellos y especialmente para Gal·la que terminó por darse cuenta de que realmente estaba enamorada de él.

«Finalmente decidieron darse una nueva oportunidad y ahora se suman a La isla de las tentaciones para saber si realmente están hechos el uno para el otro y dejar, por fin, los errores del pasado atrás. Nico lo tiene claro: no habrá más oportunidades para Gal·la: si le falla, se terminará para siempre», contaba Telecinco sobre ellos, pero al final ambos han traspasado la línea y se han besado con otros. ¿Seguirán juntos después del reality?