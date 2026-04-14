Flick se viste de Xavi

Hansi Flick está echando hechuras de Xavi Hernández. No en un contexto meramente físico, ni tampoco deportivo, pese a los batacazos europeos y lo fea que se les ha puesto la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, sino por las quejas por el césped. El entrenador alemán, eso sí, no ha empleado los cursos habituales que el catalán, en una rueda de prensa, ya que transmitió su queja directamente a la UEFA a través del delegado de campo que supervisa previamente cada encuentro europeo, en este caso el danés Christian Kofoed.

La imagen saltó en todos los medios en las últimas horas del martes, justo tras el último entrenamiento del Barça en el Metropolitano antes del duelo de vuelta de cuartos de final ante el Atlético de Madrid. Las imágenes captadas por diversos medios eran claras, sin audio, pero con gestos evidentes de contrariedad de Hansi Flick con Kofoed, al que señalaba el estado del césped, aparentemente alto y espeso a ojos del entrenador alemán.

Hoy es Flick, pero el césped fue, durante la etapa de su predecesor Xavi Hernández, una de las excusas recurrentes ante malos partidos, no solamente durante la previa de algún encuentro. Evidentemente, por el estilo de juego de los culés, habitualmente dominadores de la posesión, un césped alto o en mal estado tiene un efecto contrario para su juego y beneficioso para aquellos que buscan amedrentarlo.

En cualquier caso, el césped fue una de las excusas más recurrentes de un Xavi Hernández que dejó plasmado en su libreto una buena retahíla de porqués y motivos para que las cosas no le fueran del todo bien. Los árbitros también estuvieron muy presentes para Xavi, otro tema del que Hansi Flick se negó a hablar en sus inicios, pero que, en las últimas semanas, ha mencionado en reiteradas ocasiones. Todo vuelve.

Las manifestaciones de Hansi Flick hacia Christian Kofoed y la UEFA no dejaron de ser una queja informal, en petit comité con el responsable europeo que no trascendió de ahí. Éste tomó nota de la observación, pero, como es evidente, el césped está en perfectas condiciones y está dentro de los parámetros que rige la competición para este tipo de partidos.

El césped del Metropolitano está en perfectas condiciones, así lo transmitió el Atlético de Madrid horas después de conocer, con sorpresa, las manifestaciones de Flick, y también la propia UEFA, que ha dado el visto bueno: absoluta normalidad. Todo está dentro de los parámetros habituales, dentro del máximo de altura del césped permitido por el organismo europeo, y éste se regará justo antes del choque entre ambos.

De hecho, no están para tonterías en la UEFA con el Barcelona. En el máximo organismo europeo del fútbol, la queja formal del club culé tras el arbitraje del partido de ida no ha gustado lo más mínimo. En un corto comunicado, la UEFA ha tachado de «protesta inadmisible» lo relacionado con la decisión arbitral por el saque de puerta de Pubill, entendido en el club culé como un claro penalti que se le negó al equipo.