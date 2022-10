El filial femenino del Europa golea 23-0 con un hombre que se siente mujer

El filial femenino del Club Esportiu Europa barcelonés ha lograda una llamativa goleada por 23-0 en su partido contra el Pujadas en el estadio Nou Sardenya. El partido ha logrado mucho eco en las redes sociales debido a la presencia en el equipo local de Álex Alcalde, un hombre que se siente mujer y que colaboró al triunfo de su equipo con dos goles.

El asunto se hizo viral después de que un mensaje del Europa en redes sociales al descanso del partido. En ese momento, el equipo ya ganaba por 10-0 y acompañó ese texto de una foto de Álex Alcalde rematando a portería. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios sarcásticos de todo tipo.

«Segunda victoria consecutiva para el Filial femenino. Goleada más contundente de la corta historia de este equipo», celebró en su crónica el propio club barcelonés, que se colocó segundo en la clasificación del Grupo 4 de su categoría después de este resultado. Posteriormente, también publicó un mensaje de ánimo a Álex Alcalde, añadiendo que no pensaban «tolerar ataques por cuestión de género» antes de bloquear y denunciar a todos los usuarios que así lo hicieran.

🚫 DIEM NO! 👊🏽 Tot l'Europa amb l'Àlex ❌ No tolerarem atacs per qüestió de gènere ✅ Apliquem el protocol i també procedim a bloquejar i denunciar usuaris a Twitter. També ens podeu ajudar la resta d'usuaris. ⚔️ Ni un pas enrere!#futbolcat #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/kpu1SGQnxs — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) October 24, 2022

«Si el resultado no se hubiera dado así no habría la mitad de mensajes que hay, pero considero que se ha sumado todo, el resultado y que saliera yo en portada . Es obvio que soy el objetivo fácil, un chico jugando con chicas. Al final mucha gente no es capaz de entenderlo y mucho menos de asimilarlo», explicó el propio Alcalde en declaraciones recogidas por TV3.

No es la primera vez que el Club Esportiu Europa se encuentra con esta situación de este tipo. El pasado mes de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, su jugadora trans Valentina Berr anunciaba su retirada como futbolista denunciando el «odio estructural» que sufría y que le llevó a tomar tan drástica decisión con apenas 29 años.