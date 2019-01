El sueldazo de Higuaín en el Chelsea: cobrará 300.000 euros semanales y será el quinto mejor pagado de la Premier

Higuaín cobrará en el Chelsea 270.000 libras, lo que le convierte en el quinto mejor pagado de la Premier League. Su cesión al Chelsea se cerrará en las próximas horas

Gonzalo Higuaín llegará a Londres en las próximas horas y lo hará como una estrella del fútbol. Pero, más por el sueldo que cobrará que por los goles que ha anotado últimamente. Y es que el jugador del Real Madrid será el quinto jugador mejor pagado de la Premier League ya que percibirá nada más y nada menos que 270.000 libras semanales.

Este sueldazo hará que Higuaín desbanque a Lukaku en el ránking de los mejores pagados del campeonato inglés y tan solo le sitúe por detrás de grandes estrellas del fútbol mundial como De Bruyne, Pogba, Özil y Alexis Sánchez.

Así que con esta proposición Higuaín y la Juventus no han podido decir no al a oferta del Chelsea que también pagará 9 millones de libras por hacerse con los servicios como cedido del delantero que no ha convencido al Milan, equipo en el que ha jugado esta primera parte de la competición. Por ello, ante la llamada de Sarri, las tres partes se han puesto de acuerdo para cerrar un operación que le puede salir a los de Londres por alrededor de 16 millones de euros.

La llegada de Higuaín al Chelsea provocará un efecto dominó que hará que Morata haga las maletas rumbo al Atlético de Madrid. Según informó la Cope el pasado sábado el ex del Madrid ya habría firmado el contrato con el nuevo equipo y su traspaso se podría hacer oficial en las próximas horas.