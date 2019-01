El Arsenal pide al Bayern la cesión de James Rodríguez

El Arsenal ha solicitado al Bayern de Múnich la cesión de James Rodríguez hasta final de temporada. El conjunto londinense está dispuesto a pagar 3 millones por el préstamo. El colombiano sólo ha jugado 8 partidos de titular en lo que va de Bundesliga.

El futuro de James Rodríguez podría cambiar en los próximos días. Según publica en Inglaterra el Mirror, el Arsenal ha solicitado al Bayern de Múnich la cesión del jugador colombiano hasta final de temporada.

Además, el citado tabloide británico, asegura que el equipo entrenado por Unai Emery estaría dispuesto a pagar 3 millones de euros por el préstamo del centrocampista mientras trabajan también para cerrar la llegada del jugador del Barcelona Denis Suárez.

En lo que va de esta temporada, James Rodríguez apenas ha sido titular en 8 partidos de Bundesliga y en 3 de la Champions League.

El colombiano sufrió un esguince de ligamentos de la rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el 13 de noviembre. Aparte de este problema físico, James ha señalado que las decisiones del técnico croata Niko Kovac han impedido que tenga mayor relevancia en esta temporada.

“No juego tanto con el nuevo entrenador y así no puedo prometer nada. Si tengo que irme porque no juego, entonces me iré“, afirmó Rodríguez durante una visita a un club de seguidores del Bayern Múnich el pasado mes de diciembre.

James Rodríguez fue cedido al Bayern Múnich durante el verano de 2017 por el Real Madrid. El equipo alemán tiene la primera opción de compra de sus derechos por 42 millones de euros al final de la temporada 2018/2019. Sin embargo cada vez parece más complicado que vayan a ejecutarla.