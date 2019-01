El Chelsea le pone precio a Hazard: 112 millones de €

El Chelsea ya le ha puesto precio a Eden Hazard. El Real Madrid deberá abonar 112 millones de euros si quiere hacerse con el extremo belga. El jugador tiene contrato con los "blues" hasta junio de 2020 pero tanto él como el club están dispuestos a decidir cuanto antes su futuro

El Chelsea ya le ha colocado un precio de salida a Eden Hazard. 112 millones de euros es la cantidad que deberá abonar el Real Madrid si quiere hacerse con el extremo belga. El jugador tienen contrato con los blues hasta junio de 2020, pero tanto el club como el propio Hazard estarían dispuestos a decidir cuanto antes el futuro del 10 del Chelsea.

Eden Hazard estaría dispuesto a esperar hasta final de esta temporada para decidir si renueva con el Chelsea, pero lo cierto es que en las últimas semanas el belga está pendiente de lo que haga el Real Madrid. Quiere saber si los blancos harán una oferta formal por él en este mercado de invierno o si llegará en verano. El jugador no ha ocultado nunca su deseo de jugar en el conjunto trece veces campeón de Europa y sabe que ahora podría estar más cerca que nunca de hacer su sueño realidad.

Según la citada información, tanto el club como el propio jugador desean solucionar cuanto antes el futuro del jugador. El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, ya declaró que había que decidir sin más demora lo que ocurra con Hazard. “Yo no soy el presidente, no me encargo del mercado, soy el entrenador y quiero hablar de él por lo que hace en el campo, pero tenemos que resolver el problema”, declaró el técnico italiano.

También dijo en diciembre que Hazard se quedaría, pero los movimientos del Chelsea invitan a pensar lo contrario. El conjunto londinense decidió fichar a Pulisic por una cantidad de 64 millones de euros, aunque no será hasta final de temporada cuando se incorpore el extremo estadounidense. El Chelsea está preparado para dejar salir a Eden Hazard. El belga está en un gran momento de forma: lleva 10 goles y 10 asistencias en esta temporada en la Premier League.