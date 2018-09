Zidane está aprendiendo inglés para fichar por el United

Tras asistir a la gala The Best, celebrada en Londres, Zidane está aprovechando para pasar unos días de descanso en Inglaterra En Manchester ven a Zidane como el sustituto ideal de José Mourinho, que atraviesa sus momentos más complicados tras la eliminación en la Copa de la Liga

José Mourinho pasa por sus peores momentos en el Manchester United. Eliminado de la Copa de la Liga por un equipo de Segunda, en plena guerra abierta con el vestuario y a ocho puntos del Liverpool, líder de la Premier. En esas, Zinedine Zidane gana enteros como su mejor sustituto y el francés ya se habría puesto a aprender inglés, según el diario británico The Sun.

Zinedine Zidane acudió el pasado lunes a la gala The Best celebrada en Londres. El francés optaba al premio al mejor entrenador, aunque el galardón finalmente se lo llevó Didier Deschamps, seleccionador responsable de que Francia alcanzara sus segundo Mundial. El ex técnico madridista está aprovechando estos días para conocer un poco más Londres y familiarizarse con el que podría ser su nuevo país de acogida si se cumplen los pronósticos.

En The Sun apuntan que Zizou ya está preparándose para el que podría ser su nuevo trabajo. El francés está aprendiendo inglés para poder estar en las mejores condiciones para reemplazar al portugués y es que no hablar inglés sería una gran barrera a la hora de comunicarse con sus jugadores. Pero Zidane está dispuesto a derribarla.

Lejos de los banquillos desde que decidiera salir del Real Madrid tras conquistar la Decimotercera, a Zidane ya le empieza a entrar el gusanillo de volver a los banquillos como él mismo ha declarado. Y parece que entre todas las opciones, la que más le gusta es el Manchester United.

Perfecto por su carácter apaciguador

Zidane no es sólo pretendido por su gran palmarés como entrenador – es el único que ha conseguido conquistar tres Champions League consecutivas-, sino también por su forma de gestionar los vestuarios.

El francés tiene mano para manejar los egos y un gran carácter apaciguador. Todo lo contrario que el actual entrenador del Manchester United. Mientras que a Mourinho le encanta entrar en polémicas y mantener guerras abiertas con sus jugadores y prensa, a Zinedine Zidane le gusta que reine la calma y es el primero en dar la cara por sus jugadores.

Por eso, en los despachos de Old Trafford saben que el técnico francés es el mejor entrenador posible para restaurar la paz en un vestuario dividido y harto de su actual entrenador. La llamada podría producirse en cualquier momento y entretanto Zidane se va preparando para responder…