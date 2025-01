Ferran Torres: «En Liga no hemos dado el nivel»

Ferran Torres compareció en la sala de prensa del Estadio de Da Luz en Lisboa ante los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions League que este martes disputarán Benfica y Barcelona con motivo de la séptima jornada de la Fase Liga.

Sobre el favoritismo del Barcelona para ganar la Champions, Ferran Torres se mostró agradecido por los elogios del técnico rival. «Creo que cualquier jugador del Barça cree que la podemos ganar, es un elogio que lo piense el entrenador del Benfica, sirve de motivación», comenzó diciendo el futbolista español en la sala de prensa de Da Luz ante los medios.

«El Benfica es un equipo que está en Champions y todos sus jugadores son muy interesantes. Es un jugador muy bueno y está teniendo un buen año», dijo el atacante del Barcelona sobre Álvaro Carreras, jugador del Benfica. «Es verdad que en los últimos años en la Champions no hemos tenido los resultados que deseábamos y este año una de las grandes motivaciones era esa. En Liga es verdad que no hemos dado el nivel que debíamos dar y nos hemos dejado puntos que pueden penalizarnos para lograrla. Hay que intentar dar la vuelta y conseguir todos los puntos hasta final de temporada», añadió Ferran Torres.

«A nivel individual estoy muy contento, recuperado físicamente, el míster me transmite confianza y cuando estoy en el campo intento devolverla dando asistencias o marcando goles», explicó. Sobre si se siente cómodo con su papel de revulsivo, el jugador culé comentó que «es cierto que es un papel que no nos gusta a todos, pero tengo que aprovechar los minutos y demostrar que puedo ser titular ayudando y haciéndolo lo mejor posible».

De Ansu Fati, Ferran Torres dijo lo siguiente: «Tuvo una lesión, pero desde que se recuperó lo estoy viendo muy bien entrenando, a un gran nivel. Le intento ayudar en todo lo que puedo, que sea positivo y que responda a los momentos duros, que el fútbol está lleno de altibajos».

Al extremo azulgrana también le preguntaron por la celebración de su gol mandando callar. «Me salió para mi familia, que estaba en el campo, los vi gritar y les dije que bajaran el volumen que no me dejaban oír», afirmó el futbolista de Foios. «La polivalencia siempre es buena, sí que es cierto que estos últimos años me siento mejor como delantero, estoy dando el mejor rendimiento de mí mismo, pero mientras tenga minutos me da igual dónde jugar», explicó sobre su posición en el campo.

En cuanto al dato de que ha marcado goles como visitante que como local, afirmó: «No sabía este dato, pero siempre intento marcar los máximos goles, me tocará inflar esa cifra de goles en casa». «El mundo del fútbol es muy difícil, siempre queremos jugar y estar al máximo, pero depende mucho de la confianza, es algo que trabajo mucho, en las rutinas y la disciplina también. En los malos momentos siento que tengo que apretar y salir de ahí», agregó.

Respecto al hecho de jugar en un estadio como Da Luz, Ferran Torres se mostró «muy contento de jugar en este estadio, me hace mucha ilusión, dos equipos que son historia del fútbol y juegan un buen fútbol. A partir de ahí intentar lograr los tres puntos». «El Benfica está haciendo muy buen papel este año. Cuando Joao Félix salió de aquí me hizo seguir más el fútbol portugués», aseguró.

Por último, habló sobre Balde y los insultos racistas que recibió el lateral en Getafe: «Los insultos racistas no están justificados en ningún jugador ni equipo, no debería estar permitido ni en el fútbol ni en la vida. Hay que buscar a las personas que han cometido estos actos y penalizarlos».