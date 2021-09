Ferran Torres es el ‘9’ de Luis Enrique. O por lo menos es el jugador que más veces acierta con el arco rival desde que el seleccionador asturiano está a los mandos del combinado nacional. El atacante del Manchester City suma 10 goles, dos de ellos en este último parón, superando a Sergio Ramos, que ha hecho nueve dianas, y Álvaro Morata, que ha cantado gol en ocho ocasiones. Además, hay que destacar que el valenciano no ha hecho ninguno de estos tantos desde el punto de penalti, mientras que el central ha sumado cuatro desde los once metros y delantero de la Juventus uno.

El rendimiento goleador de Ferran Torres con Luis Enrique como seleccionador es incuestionable. De hecho, el asturiano no esconde públicamente que el delantero del Manchester City es uno de sus fijos. Lo hizo tras granar a Kosovo en un partido clave para estar en el Mundial de Qatar y lo demuestra con sus alineaciones constantemente. En los tres últimos partidos siempre ha formado parte del once titular, algo que se ha repetido en 14 de las 20 internacionalidades que suma el ex jugador del Valencia.

Estos registros goleadores tienen más mérito porque parte desde el costado. Le da a la Selección española amplitud y calidad en ataque, pero también definición. De hecho, su registro de 10 tantos en 20 internacionalidades igualan los números que tenía David Villa con los mismos partidos. Palabras mayores. A esta decena de tantos hay su sumarle la asistencia que dio a César Azpilicueta en los octavos de final de la Eurocopa ante Croacia.

Sin duda, el presente y futuro de la selección española pasa por las botas de Ferran Torres. Junto a otros futbolistas de gran nivel como Dani Olmo, Oyarzabal, Marcos Llorente o Carlos Soler, entre otros, el atacante es uno de esos futbolistas que tienen que marcar la diferencia. Por el momento, es un jugador imprescindible para Luis Enrique. Su siguiente parada pasará por Italia, donde en octubre se disputará la fase final de la Liga de las Naciones.