Cabe destacar que hasta 2018, la Fórmula 1 permitía el uso de hasta cinco motores por piloto en una misma temporada, pero desde entonces se limitaron a tres. Esta norma no quiere decir que después de usar el tercero ya no se puedan usar más, sino que el piloto que use uno extra, pierde entre cinco y quince plazas en parrilla en función de las piezas que decida sustituir.

Por ello, Fernando Alonso vio como resultaba realmente complicado terminar la temporada con Aston Martin con tan sólo tres motores. Por ello, peleó junto a su escudería el cambio de normativa que finalmente ha acabado por consumarse. Con ello, el asturiano quería evitar lo que ya ocurrió cuando estaba en Alpine donde llegó a sufrir seis abandonos en las 22 carreras disputadas en 2022. El monoplaza francés le dejó tirado en momentos clave de la temporada desesperando al piloto.

Otros cambios

Con todo ello, la insistencia de Fernando Alonso ha surtido efecto y verá como ahora son cuatro los motores disponibles para la temporada. Fue en la Comisión de la Fórmula 1 previo al GP de Bakú donde se aprobó la nueva normativa, además del nuevo formato al sprint.

Por otro lado, también estará permitido aumentar los turbos, tanto los MGU-H y MGU-K, que también pasarán de tres a cuatro. En resumidas cuentas, con este acuerdo se aumenta el número de elementos del motor de combustión interna (ICE), turbocompresor (TC), MGU-H y MGU-K.