Federico Coria – Carlos Alcaraz: horario y cómo ver por TV en directo y online en vivo el US Open 2022

Carlos Alcaraz se enfrenta a su segundo partido en el US Open 2022 después de haberse impuesto en primera ronda al joven Sebastián Báez 7-5, 7-5 y 2-0, teniéndose que retirar del partido el argentino en el tercer set. Ahora el tenista murciano tiene delante en segunda ronda a Federico Coria, que no lo pondrá nada fácil y ambos protagonizarán un choque muy disputado, reñido y apasionante en Flushing Meadows.

La joven perla del tenis español sufrió, pero acabó imponiéndose a Sebastián Báez en la primera ronda en su segunda participación en el US Open 2022. En la pasada edición Carlos Alcaraz llegó a cuartos de final, pero tuvo que retirarse por lesión cuando se estaba enfrentando a Felix Auger-Aliassime. Ahora le toca tratar de mejorar esa posición, pero lo primero es tratar de imponerse a su nuevo rival: Federico Coria.

El número 4 del ranking de la ATP sólo se ha enfrentado en una ocasión a Federico Coria. Fue en 2020, antes de la pandemia y con un Carlos Alcaraz que en aquel torneo en Río de Janeiro sólo tenía 16 añitos. Ahora las cosas han cambiado y el murciano está entre los mejores del mundo, por lo que se espera un partido muy diferente y muy disputado en el que el de El Palmar es favorito.

Hay que tener en cuenta también la ambición de Carlos Alcaraz. El joven tenista español sigue buscando ganar su Grand Slam y en el US Open 2022 tiene una gran oportunidad al no estar Novak Djokovic. No será nada fácil, obviamente, pero ningún torneo lo es. Además, todos los aficionados españoles esperan poder ver al murciano enfrentarse a Rafa Nadal en las semifinales en Nueva York porque eso significaría que un tenista de nuestro país llegaría a la final.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el US Open 2022

Continúa el US Open 2022 y Carlos Alcaraz continúa vivo en el torneo neoyorquino después de haberse impuesto a Sebastián Báez el pasado martes 30 de agosto en primera ronda. El tenista murciano tiene que pesar ahora en otro argentino como es Federico Coria. El choque entre Carlos Alcaraz y Federico Coria arrancará a partir de las 19:15 horas (una menos si te encuentras en las Islas Canarias) de este jueves 1 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium.

Dónde ver en directo por TV a Carlos Alcaraz en el US Open 2022

Carlos Alcaraz continúa su andadura en el US Open 2022 y los aficionados españoles no querrán perderse este apasionante encuentro del tenista murciano contra Federico Coria. Este partido de la segunda ronda del último Grand Slam del año se podrá seguir en directo y en vivo online por televisión a través del canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas como Movistar+ o Dazn, entre otros. Además, también se puede seguir en streaming en Eurosport Player. Por otro lado, en OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca del Federico Coria – Carlos Alcaraz.