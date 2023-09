La Federación aplaza la presentación de Montse Tomé para el viernes y confía en contar con las mundialistas

El núcleo duro de la Federación Española de Fútbol está en Granada, donde España se medirá a Chipre en un nuevo partido de clasificación para la Eurocopa que se celebrará en Alemania el próximo verano. Esto es lo importante ahora, pero no lo único. Tanto en la ciudad andaluza como en Las Rozas el foco también está puesto en la selección femenina.

Montse Tomé es la nueva seleccionadora femenina tras la destitución de Jorge Vilda. La que era segunda entrenadora será la jefa del combinado nacional, aunque aún no ha sido presentada. El plan de la Federación era presentarla el miércoles, pero este acto se tendrá que aplazar a este viernes, ya que en estos momentos la RFEF no tiene presidente. La Gestora no pudo ser activada el lunes, tal y como era el plan, por falta de tiempo, y, en principio, será una realidad el viernes. En ese momento, Pedro Rocha podrá presentarla.

Además, en este tiempo, Rafael del Amo, responsable del fútbol femenino, quiere intentar terminar de solucionar todas las diferencias con las jugadoras para que el próximo viernes, cuando Montse Tomé sea presentada y de su primera lista de convocadas para los partidos contra Suecia y Suiza de la Liga de Naciones, ambos decisivos para acudir a los Juegos Olimpicos, pueda contar con todas las jugadoras.

Desde la Federación son muy optimistas con las campeonas del mundo. Todas mantienen una buena relación con Montse Tomé y, en principio, todas volverán a estar disponibles en la lista que se conocerá el viernes. Diferente es la situación con las jugadoras que no quisieron acudir al Mundial. Con ellas se trabaja para acercar posturas, pero actualmente su presencia está en el aire. Las próximas horas serán decisivas para saber si ceden o no. La RFEF trabaja a conciencia para que jugadoras como Mapi León o Patri Guijarro vuelvan a ser seleccionables.