Fallece un triple campeón del mundo de una extraña enfermedad

Fallece a los 64 años el estadounidense Greg Foster, triple campeón mundial y subcampeón olímpico de los 110 metros vallas. Luto en el atletismo mundial por la triste pérdida del ex atleta, que ha muerto de amiloidosis, una extraña enfermedad. La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) aseguró estar «profundamente entristecida» al conocer la noticia.

La instutución recuerda que Foster, nacido en Chicago el 4 de agosto de 1958, fue «una fuerza dominante» en la prueba en la década de 1980 y principios de la de 1990. El norteamericano ganó el oro mundialista al aire libre en Helsinki 1983, Roma 1987 y Tokio 1991, fue plata en los Juegos de Los Ángeles 1984 tras su compatriota Roger Kingdom y campeón bajo techo de 60 vallas en Sevilla 1991. Además, estableció un récord universal bajo techo en 1987 con 7.36.

World Athletics is deeply saddened to hear that USA’s Greg Foster, who won three world 110m hurdles titles during his highly successful career, died on Sunday at the age of 64 ✨

— World Athletics (@WorldAthletics) February 21, 2023