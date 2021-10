Fernando Alonso y Carlos Sainz afrontan sobre mojado la clasificación para el GP de Turquía de Fórmula 1. Dicha carrera Carlos Sainz la afrontará desde el fondo de la parrilla por haber cambiado su motor por una versión mejorada. Lewis Hamilton, que también ha cambiado su unidad de potencia por una nueva, que no evolucionada, será retrasado con diez posiciones, algo que puede ser determinante en la lucha por el Mundial. Y es que el británico llega a Estambul con tan sólo 2 puntos de ventaja sobre Max Verstappen.

Minuto a minuto de la clasificación de Fórmula 1 del GP de Turquía

13:39 – Un motor nuevo para Sainz para asaltar la tercera plaza

Ferrari ha cedido el tercer puesto en el Mundial de Constructores en favor de McLaren en las últimas carreras. Sin embargo Carlos Sainz y Leclerc ya cuentan con un nuevo motor con el que confían recuperar la posición de aquí a final de temporada.

13:34 – La probabilidad de lluvia es de un 60 por ciento

Las máquinas están secando el circuito tras los alocados Libres 3 que se han vivido en Estambul. De cara a la sesión de clasificación la probabilidad de lluvia es del 60 por ciento según Meteo France.

13:30 – Buenas sensaciones de Sainz y de Alonso sobre mojado

La última sesión de entrenamientos libres ha sido sobre mojado y Pierre Gasly ha sorprendido logrando el mejor tiempo por delante de los Red Bull de Max Verstappen y de Sergio Pérez. Carlos Sainz ha sido cuarto con su Ferrari y Fernando Alonso sexto con el Alpine.

Here's how the final practice session played out…

