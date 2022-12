Los explosivos posados de India Martínez a los que ni Casillas ha podido resistirse

India Martínez atraviesa un gran momento profesional tras sacar su nuevo disco titulado Nuestro Mundo. La cantante cordobesa ha obtenido dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos y ha aprovechado unos días libres que tiene para desconectar y descansar en un paradisiaco destino de playa. Desde allí, ha revolucionado las redes publicando varias fotos en bikini luciendo cuerpazo y presumiendo de figura.

La artista ha decidido darse unas vacaciones antes de Navidad y recuperar energía. Una India Martínez que suele publicar este tipo de imágenes sin importarle las posibles críticas que le lleguen. De hecho, ha estallado varias veces contra insultos y ataques que ha recibido por mostrar su cuerpo. El post está arrasando y uno de los likes es de Iker Casillas, que no ha podido resistirse a sus encantos.

El ex portero, que ha sido relacionado con muchas mujeres desde que se separó de Sara Carbonero, no tuvo reparo a la hora de dar me gusta a la publicación pese a los posibles rumores que puedan despertarse. La que tampoco tiene miedo al que dirán es la propia cantante cordobesa, que en su momento explotó contra quienes critican que publique este tipo de fotos.

«A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante… o que no me hace falta enseñar… O que es para provocar al personal… LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE», dijo en su día India Martínez visiblemente enfadada por las críticas, muchas de ellas de mujeres que le atacan por mostrar su cuerpo e incluso por el hecho de que lo haga a su edad.