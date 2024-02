Una estrella de Japón abandona la Copa Asia tras ser acusado de agresión sexual

Lío en Japón. Junya Ito, una de las estrellas de la selección, ha abandonado la concentración del equipo en la Copa Asiática tras ser acusado por dos mujeres de agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido el pasado mes de junio. Japón se enfrenta a Irán en los cuartos de final del torneo que se está disputando en Qatar.

La Federación Japonesa de Fútbol (JFA) ha informado de que Ito causa baja y no seguirá en la concentración del conjunto de Hajime Moriyasu, clasificado para los cuartos de final del torneo continental, en los que se enfrentará a Irán. Además de anunciar de que no se reemplazará a Ito, la JFA precisa que antes las distintas versiones que han aparecido es necesaria una «respuesta cautelosa», por lo que por ahora no ha profundizado al respecto hasta tener toda la información.

El Reims también emitió este jueves un comunicado en el que tomaba nota de lo publicado en Japón y de la denuncia por difamación presentada por el propio futbolista. El club francés asegura que nunca ha puesto en duda las cualidades humanas y el comportamiento de su futbolista, que sigue siendo miembro del equipo «de pleno derecho». «A la espera de una investigación judicial que apoye los comentarios de los medios de comunicación, el Stade de Reims no dispone de información que apoye, en un sentido u otro, la investugación llevada a cabo por las autoridades de Osaka, ya que los hechos denunciados se produjeron durante un periodo internacional», indica.

«A estas alturas y hasta la fecha, el club se solidariza con su jugador», precisa el Reims, que insiste en que está «a la espera de elementos concretos que arrojen luz sobre los hechos alegados y seguirá con gran atención los avances jurídicos relacionados», así como reitera su «compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres».