España se independiza del Barça

España jugará sin ningún jugador del Barcelona de inicio por primera vez en los últimos dos años. En la alineación que Luis de la Fuente ha elegido para disputar el partido de clasificación para la Eurocopa 2024 ante Escocia no habrá ningún futbolista del conjunto culé. Una situación que no es nada habitual y que sólo se había dado en cuatro ocasiones en la historia. La última fue en los comienzos de la era Luis Enrique, en marzo de 2021, cuando sólo Busquets acudía como jugador azulgrana y no fue de la partida.

Ahora, sólo hay un representante del Barça: Gavi. Después de que Balde fuera uno de los descartes para el partido, el sevillano se quedaba como el único jugador de los de Xavi en el equipo nacional, pero se quedará en el banquillo. De la Fuente ha revolucionado su once y sólo mantiene tres jugadores de su primer partido ante Noruega, en el que aparece un jugador del Real Madrid y el que más representantes tiene es la Real Sociedad, con Mikel Merino y Oyarzabal.

Para encontrar la última vez en la que España jugó sin jugadores del Barcelona en su equipo inicial hay que remontarse al 25 de marzo de 2021. En la fase de clasificación para el último Mundial ante Grecia, Luis Enrique salió con: Simón; Llorente, Eric, Ramos, Gayá; Rodri, Koke, Canales; Olmo, Ferran y Morata. En esa época, Eric y Ferran aún jugaban en el City.

También con Luis Enrique, tres años antes, el 11 de octubre de 2018, en un amistoso ante Gales, el antiguo seleccionador salía también sin jugadores del Barça en el once. Entonces, fueron de la partida: De Gea; Azpilicueta, Albiol, Ramos, Gayá; Ceballos, Rodri, Saúl; Suso, Alcácer y Morata.

Tres años antes, en 2015, España jugó un partido ante Ucrania, también de clasificación para la Eurocopa, en el que Del Bosque prescindió de los jugadores del Barcelona que había en la convocatoria. Salió con: De Gea ; Mario, Etxeita, Nacho, Azpilicueta; San José, Thiago, Cesc; Isco, Nolito y Alcácer.

La primera vez que sucedió fue en 2005. Esta vez, España jugaba un clasificatorio para el Mundial de Alemania 2006, en el que ganó 0-5 a San Marino. El equipo que dirigía Luis Aragonés puso de inicio sobre el césped a: Casillas; Sergio Ramos, Juanito, Pablo, Antonio López; Albelda; De la Peña, Raúl, Reyes; Torres y Villa. En este partido, además, el entonces seleccionador metió dos cambios y ninguno fueron jugadores del Barça.