España-Dinamarca: fiesta Mundial en Madrid

El Mundial no sólo se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Por un día será cosa de Madrid, donde la selección española de baloncesto buscará dar un paso más hacia la cita mundialista del próximo verano en Qatar en el partido de este jueves contra Dinamarca (19:00 horas). La Caja Mágica alberga el regreso de España a la capital 11 meses después, por primera vez con Chus Mateo como seleccionador en su ciudad natal.

Dos horas antes del esperado España-Austria, partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol, la selección española quiere firmar su quinta victoria en la primera ronda de clasificación para Qatar y aumentar su pleno. Su rival es todo lo contrario, ya que Dinamarca ha perdido los cuatro encuentros hasta el momento y ya no tiene posibilidades prácticamente.

Cada triunfo cuenta. Ese es el mensaje que traslada el grupo español y, sobre todo, Chus Mateo, que ha mentalizado a sus 14 jugadores de la importancia de ganar este jueves en una Caja Mágica que presentará una buena entrada. Las victorias se acumulan de cara a la siguiente ronda, en la que la selección se enfrentará a los tres primeros del grupo B, compuesto por Grecia, Portugal, Montenegro y Rumanía.

A día de hoy, ninguna de ellas tiene más triunfos que España, por lo que los nuestros, de vencer a Dinamarca este jueves y el próximo domingo a Georgia en Tiflis, partirán con ventaja en las próximas tres ventanas, donde se jugará definitivamente su presencia en el Mundial de Qatar. La Caja Mágica podrá disfrutar del regreso de Hugo González y de un plantel con caras bastante reconocibles.

Además de la del jugador de los Boston Celtics en la NBA, esta España está capitaneada por Willy Hernangómez y hay mimbres que han disputado torneos oficiales como Jaime Pradilla, Darío Brizuela, Joel Parra, Pierre Oriola, Alberto Díaz, Santi Yusta o Mario Saint-Supéry. No entran en la convocatoria para Dinamarca ni Ferran Basas ni Oriol Paulí.

Chus Mateo, España y el Mundial

Chus Mateo fue preguntado en la previa por la cercanía horaria con el choque de la selección de fútbol y quiso enviar un mensaje de apoyo a los de Luis de la Fuente antes de esa eliminatoria contra Austria: «Desearle la máxima de las suertes. Estamos muy pendientes de ellos. Nosotros estaremos muy pendientes de nuestro partido a las 19:00, pero justo cuando acabemos veremos cuántos goles somos capaces de marcar con Lamine Yamal…»

«Todos los jugadores españoles, no quiero personalizar. Que hagamos un buen partido como equipo y perforar la portería de Austria para pasar a los octavos de final, que es lo que todos deseamos. Ojalá que el deporte español tenga buenas actuaciones y seamos capaces de hacerlo en Qatar 2027», añadió Chus Mateo.