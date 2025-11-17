España se entrena en Sevilla con la visita de Jesús Navas

La selección española se entrenó en el estadio Jesús Navas situado en la ciudad deportiva del Sevilla para preparar el duelo que medirá al combinado nacional contra Turquía este sábado en La Cartuja. En la sesión, que comenzó con una foto de familia en la que estaba como invitado especial Jesús Navas, Luis de la Fuente pudo contar con todos los internacionales que han viajado hasta la capital de Andalucía. Por lo tanto, se entrenó con normalidad Unai Simón, que sufrió un golpe frente a Georgia. El que no ha estado presente es Huijsen, que regresó a Madrid tras sufrir unas molestias musculares.

Antes de que comenzara el entrenamiento, la selección española tuvo el honor de recibir la visita de Jesús Navas en el estadio que lleva su nombre. El jugador más laureado en la historia de España quiso visitar a los que han sido sus compañeros hasta la Eurocopa de 2024. Como internacional ha conquistado dos Eurocopas, un Mundial y una Liga de Naciones.

España pretende poner el broche final a la clasificación en el estadio de La Cartuja, tal y como ocurrió en 2021 rumbo al Mundial de Qatar, aunque aquella vez con dosis de tensión mucho mayores: la Selección tuvo que jugarse el pase en un duelo decisivo frente a Suecia, resuelto con un gol de Morata. En esta ocasión, el panorama es muy distinto, ya que solo una derrota por siete o más goles ante Turquía apartaría al combinado nacional de la cita mundialista. Con este escenario, todo apunta a una noche festiva.

Sin embargo, el estado del terreno de juego puede empañar parte del ambiente. Las intensas lluvias caídas en Sevilla en los últimos días han deteriorado el césped de La Cartuja, que presenta un aspecto lejos de lo ideal. Los operarios trabajan sin descanso para acondicionarlo, aunque no será sencillo que el campo pueda ofrecer su mejor imagen.