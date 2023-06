Escocia aleja a Haaland de la Eurocopa

Escocia mete en un lío a Noruega. Después de la victoria en la segunda jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 ante España, ahora se han impuesto al equipo de Erling Haaland, con remontada incluida. La situación del grupo es, cuanto menos, inesperada. Pleno de victorias para los británicos en los tres partidos que han jugado por el momento, lo que les sitúa al frente de la clasificación con nueve puntos, por los tres de España –segunda– y por el único punto sumado por los noruegos.

Las tres están encuadradas en el grupo A de la fase de clasificación, junto. Georgia y Chipre. Para la Eurocopa 2024 se clasifican las dos primeras de grupo, por lo que Escocia tiene prácticamente asegurado ya su billete para el campeonato que se disputará el próximo verano en Alemania. El otro, se lo deberían jugar –a priori– entre España y Noruega, aunque la selección de Luis de la Fuente ganó en su primer enfrentamiento al combinado nórdico, en el que no estuvo Haaland, por 3-0.

El delantero del Manchester City sí que estuvo en el duelo disputado en Oslo. De hecho, adelantó en la segunda parte a su selección desde el punto de penalti. El técnico noruego, Solbakken, se confió en el tramo final y le quitó del terreno de juego en el 84′. Tres minutos después, Escocia empataba por medio de Dykes y en el último minuto daba la vuelta al marcador por medio de McLean.

La derrota deja en una situación crítica a Noruega. Con tres partidos disputados, se encuentran en cuarta posición del grupo, con sólo un punto. Por delante, Georgia, que les rascó un empate en el duelo que protagonizaron en la segunda jornada, y España, que cuenta con tres puntos y un partido menos.

No pueden fallar más, al igual que la selección española. Deberán ganar en sus dos enfrentamientos a Chipre, imponerse también a Georgia y se jugarían el pase en el partido frente a España que se jugará el próximo 15 de octubre. Si siguen con vida tras ese enfrentamiento, les quedaría viajar a Glasgow para poder certificar su billete.

Repesca por la Liga de Naciones

En caso de que una de las dos no se clasifique, aún quedaría una repesca a la que se entra por los méritos logrados en la Liga de Naciones. España, si no consigue clasificarse, tendría su puesto asegurado en la repesca, al ser una de las finalistas de la competición. Algo que no sucede en el caso de Noruega. Los de Haaland están en la segunda división de la competición y quedaron segundos en su grupo, tras Serbia, por lo que tienen a un mínimo de 20 selecciones con opciones de entrar en la repesca antes que ellos.

De esos 12 equipos que entren por la vía Liga de Naciones, sólo tres jugarán finalmente la Eurocopa 2024. Se medirían en seis semifinales y tres finales, como ya sucediera para la clasificación para el último campeonato continental, en el que Italia se quedó fuera y Portugal estuvo cerca de hacerlo.