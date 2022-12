La escena más comentada: Mateu besó a Xavi en pleno partido

Mateu Lahoz dejó una de las imágenes del derbi que midió a Barcelona y Espanyol en el Camp Nou. El colegiado valenciano, siempre muy cercano a jugadores y entrenadores, no dudó en dar un beso en la mejilla a Xavi Hernández, entrenador del conjunto azulgrana, durante el duelo.

A los 26 minutos, Brian Olivan, lateral izquierdo del Espanyol, agarró a Ansu Fati para evitar la contra del jugador del Barcelona. En ese momento, ante las quejas de los jugadores locales, que pedían la tarjeta amarilla, Mateu Lahoz enfiló hacia la zona técnica para dirigirse a Xavi al que abrazó y besó en la mejilla en una imagen, cuanto menos, sorprendente.

Hay que recordar que en la previa del encuentro Xavi se deshizo en elogios hacia Mateu. «A mí me gusta Mateu Lahoz, habla mucho con el jugador y eso es positivo. A mí me pitó mucho como futbolista y lo agradecía. Es difícil ser árbitro. El árbitro es un juez y no puede estar nervioso, y él no lo está. Te argumenta lo que pita. Yo arbitro entrenamientos y no es fácil», explicó el técnico del Barcelona.