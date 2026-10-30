Escándalo en las redes por el vídeo de una operaria fregando el suelo con una toalla del Barcelona

El Barcelona vuelve a ser protagonista de una polémica que nada tiene que ver con el fútbol. En esta ocasión, el motivo es un vídeo grabado en Kazajistán que se ha hecho viral en las redes sociales y que ha provocado una oleada de indignación y comentarios entre los aficionados azulgranas. Las imágenes muestran a una operaria de limpieza utilizando una toalla con el escudo del conjunto azulgrana para fregar el suelo de un recinto deportivo.

Una escena tan inesperada como llamativa que ha terminado desatando un auténtico revuelo entre los seguidores del Barça. El incidente tuvo lugar en Astaná, capital de Kazajistán, donde estos días se está celebrando el Campeonato Mundial de Lucha. Después de uno de los combates, una trabajadora accedió al tapiz para realizar las tareas de limpieza. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue el material que utilizó, una especie de toalla o trapo en el que aparecía el escudo del Barcelona. La operaria comenzó a limpiar el suelo sin aparentemente darse cuenta de lo que significa fregar el suelo con un escudo de un equipo de fútbol.

Skandal w Kazachstanie! Podczas trwających w stolicy Kazachstanu, Astanie, Mistrzostw Świata w zapasach sprzątaczka miała użyć flagi FC Barcelony do mycia maty zapaśniczej. https://t.co/rTuQPq0yZE — Andrzej Poczobut (@poczobut) October 29, 2026

El vídeo no ha tardado en circular por la red, especialmente entre los seguidores del Barcelona, que no se han tomado demasiado bien lo sucedido. Muchos consideraron que se trata de una falta de respeto hacia los colores y el escudo de su equipo, mientras que otros aprovechan la ocasión para tomarse la escena con humor. La polémica fue creciendo a medida que las imágenes acumulaban miles eproducciones y comentarios.

Como suele suceder cuando aparece cualquier asunto relacionado con el Barcelona, los seguidores del Real Madrid también se han hecho notar. Algunos aficionados madridistas inundaron las publicaciones con mensajes irónicos y bromas dirigidas al eterno rival. Entre los comentarios más llamativos aparecieron frases como «El Barça perdió, así que lo convirtieron en un trapo» o «Abuela, muchas gracias de corazón».