Detenido en Getxo uno de los entrenadores del Romo Fútbol Club por delitos sexuales contra menores

La Ertzaintza ha detenido este jueves en Getxo (Vizcaya) a un hombre de 30 años por presunta implicación en varios delitos sexuales contra menores. El arrestado era uno de los entrenadores del equipo juvenil del Romo Fútbol Club. «Queremos manifestar nuestro mayor rechazo a tan deleznable conducta», sentenciaba el propio conjunto a través de un comunicado.

Durante la tarde de este miércoles se recibieron cuatro denuncias por presuntos «delitos sexuales contra menores», según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El club ha activado el protocolo interno de protección de menores, una herramienta que la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia obliga a tener a toda entidad deportiva que trabaja con niños y adolescentes.

Detención del acusado

Según ha desvelado el Departamento Vasco de Seguridad, se abrió una investigación para intentar identificar al supuesto autor de los hechos. Durante la mañana de este jueves, los agentes han procedido a su arresto y será puesto a disposición judicial en cuanto se finalicen las diligencias correspondientes.

Aunque el hombre de 30 años no presentaba antecedentes previos con la Ertzaintza, la investigación continúa abierta para determinar si pudiera haber más víctimas.

Comunicado del Romo FC

En el comunicado, el equipo ha querido trasladar a las familias y a los afectados su «cercanía, solidaridad, apoyo y el acompañamiento necesario para el bienestar de los menores afectados».

Actualmente, los hechos están bajo una investigación policial, por lo que el club ha anunciado que cooperará en «todo lo posible», respetando su desarrollo y «evitando en todo momento especulaciones y valoraciones precipitadas que puedan interferir el curso de las mismas».

Desde el club se ha pedido «máxima responsabilidad» a la hora de difundir rumores, comentarios e informaciones que puedan herir la sensibilidad de los menores afectados y del propio investigado.

Por último, han reafirmado su compromiso con la protección de todos los menores y adolescentes, la prevención de cualquier forma de violencia y han asegurado que promueven los espacios seguros de convivencia en todas sus actividades deportivas.