Edgard Caro se adelanta a las críticas por no cancelar su fiesta de Halloween tras la tragedia de Urda: «He hecho mucha inversión»

La tragedia de Urda ha provocado una oleada de reacciones y muestras de respeto en todo el país. Numerosas empresas, marcas y personalidades han optado por cancelar o aplazar sus eventos como gesto de solidaridad con las víctimas y sus familiares. Sin embargo, no todas las celebraciones han seguido el mismo camino. Edgar Caro, conocido en redes sociales como Sensillo con S, ha decidido mantener su mediática fiesta, una decisión que ha generado una importante polémica.

El evento ha contado con la asistencia de conocidos rostros del mundo del espectáculo, entre ellos Chanel Terrero y Torito, cuya presencia tampoco ha pasado desapercibida en medio de las críticas. Ante las preguntas sobre la conveniencia de celebrar la fiesta coincidiendo con los días de luto nacional, el organizador ha defendido su decisión y ha explicado los motivos por los que no ha querido suspenderla.

«Es un tema complicado, pero al final es un evento que lleva muchísimos meses realizándose», ha comenzado explicando. Caro ha puesto el foco en el trabajo y la inversión económica que hay detrás de una celebración de estas características. «Hay muchísima gente que trabaja aquí, es una inversión también muy grande que se hace por parte de patrocinadores y mía propia», ha señalado.

El creador de contenido considera que mantener la fiesta no significa ser ajeno al dolor que atraviesa el país. Por eso, ha defendido la posibilidad de continuar con el evento, pero moderando la exposición pública de la celebración. «Podemos ser conscientes con los contenidos que publicamos e intentar ser considerados con el resto de lo que ha pasado en España», ha afirmado.

Preguntado directamente sobre si había valorado dar marcha atrás, especialmente después de que otras marcas y organizaciones suspendieran sus convocatorias, Caro ha reconocido que se trataba de una decisión compleja. No obstante, ha asegurado que la organización, los patrocinadores y los invitados tenían la posibilidad de retirarse si así lo consideraban oportuno.

«Si literalmente no lo van a convocar o se echan para atrás, se cancela y ya está, no hay ningún drama», ha explicado. Sin embargo, al ser él quien asume buena parte de la organización, finalmente ha optado por seguir adelante.

El contenido de la fiesta se publicará más tarde

Uno de los aspectos que más preocupa en este contexto es la repercusión que las imágenes del evento puedan tener en redes sociales. Sobre esta cuestión, Caro ha adelantado que, desde Mujer Hoy, medio que ejerce como panel oficial, han decidido retrasar la publicación del contenido unos días.

La intención es evitar que las imágenes de una celebración festiva coincidan con los días de duelo. «Hemos decidido que a partir de unos días sea cuando publiquemos el contenido», ha explicado, apuntando a Halloween, el próximo 31 de octubre, como una posible fecha para compartir las fotografías y vídeos.

Aun así, ha aclarado que no han impuesto ninguna obligación a los asistentes: «No le decimos a los invitados que publiquen contenido, eso es un evento privado que hacemos y cada uno puede publicar lo que quiera».

El organizador también ha recordado el importante desembolso que supone para los invitados preparar sus vestuarios. Por ello, entiende que quieran compartir sus looks, aunque les ha pedido cierta sensibilidad. Una explicación que no ha evitado que la celebración siga en el centro del debate.