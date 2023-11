Escándalo en la final del Mundial de talla baja: Paraguay se va del campo y Argentina gana el título

La final del Mundial de talla baja quedó empañada por la polémica después de que Paraguay se retirara del partido a falta de 4:19 minutos para que acabara la primera parte, provocado por un clima hostil debido a los errores arbitrales. En ese momento, Argentina ganaba por 3-1 y aunque la organización le dio diferentes opciones al conjunto paraguayo, éstos no quisieron saltar al terreno de juego de nuevo y, unas horas más tarde, proclamaron a la Albiceleste campeona del mundo.

«Intentamos todo por todos los medios. Se ofrecieron a cambiar el arbitraje para que estuvieran cómodos. Le ofrecimos empezar de nuevo el partido como si estuviera cero a cero. No le podemos decir tomen la copa porque no sería justo. Tengo una vergüenza enorme, pido perdón a la audiencia», aseguró Silvia Rojas, coordinadora del Mundial del talla baja, ante los medios.

🗣️"Intentamos todo. Cambiar los árbitros, empezar el partido de nuevo. Pero Paraguay no aceptó". ⚽️Silvia Rojas, coordinadora del Mundial de Talla Baja, dijo que aún no hay resolución de la final (sería en las próximas horas) y que el título queda en suspenso.#FUTBOLenDEPORTV pic.twitter.com/w6Q4yUZ0RX — DEPORTV (@canaldeportv) November 11, 2023

Todo comenzó después del tercer gol de Argentina en la final del Mundial de talla baja. Los paraguayos protestaron ostensiblemente a los árbitros del partido, especialmente desde el banquillo, lo que provocó la expulsión de uno de los entrenadores que terminó viendo el partido desde la grada. Esto encendió todavía más a los aficionados presentes en el pabellón. Los argentinos comenzaron a corear cánticos contra los paraguayos: «El que no salte es guaraní», se escuchaba.

Inmediatamente, Paraguay se marchó del campo entre lágrimas en señal de protesta. Los paraguayos denunciaban un mal arbitraje y un escupitajo desde la grada por parte de un seguidor argentino. Cabe mencionar que el encuentro se estaba disputando en casa de Argentina, en el microestadio de Argentinos Juniors, por lo que la Albiceleste jugaba en casa. Al final, los visitantes volvieron a salir al campo pero únicamente para despedirse de su afición y agradecerles el apoyo.

Llanto e impotencia en el vestuario albirrojo tras lo sucedido en la final del Mundial de Talla Baja. 😔💔 Video: @Estigarribiapy_pic.twitter.com/EF9zZg1dKL — Gloria Vera (@gloriavera26) November 11, 2023

Paraguay habla de «robo»

Tras las quejas de los jugadores paraguayos y su negativa a jugar, la organización sacó un comunicado explicando todo lo sucedido y aseguró que «hará lo necesario para que se esclarezca esta triste situación para toda la familia de la talla baja». «Como consecuencia de los incidentes ocurridos durante el primer tiempo del partido, la selección paraguaya ha decidido retirarse de la cancha y no continuar el juego», comienza diciendo el comunicado.

Los muchachos de la selección paraguaya de talla baja, cansados del mal arbitraje, abandonan el partido ante Argentina por la final del Mundial.pic.twitter.com/D6FTenuysu — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) November 11, 2023

«Sus fundamentos están basados en el descontento por el arbitraje del encuentro. Los vídeos y repeticiones están a disposición y la organización de esta copa hará lo necesario para que se esclarezca esta triste situación para toda la familia de la talla baja. Nuestro juego está basado en los valores, intentamos aplicarlos en todos los aspectos y pedimos que en este duro momento puedan acordarnos empatía y acompañamiento», se añade en el escrito oficial.

«Por reglamentación, el partido debía continuar y Paraguay no quiso hacerlo. Entonces se declaró campeón del mundo a la selección argentina», empezó diciendo Facundo Rojas, capitán de Argentina en DeporTV tras el partido para luego dar su versión de lo sucedido: «Ganamos bien dentro de la cancha. Se vio buen fútbol, se vio todo, era el mensaje que queríamos dejar. Hay mucha pasión. Nosotros no podíamos entender la cantidad de gente que había».

Argentina es campeón Mundial de Talla Baja por abandono de Paraguay. Mejor pais del mundo 🇦🇷 pic.twitter.com/tFfihxQUe8 — Bostero (@Volve10Riquelme) November 11, 2023

«A veces pasa, al haber mucha gente hay mucha pasión… y un hincha empezó a tirar una cosa, otro otro… y se creó un inconveniente, tanto que nosotros no pensamos que la policía fuera necesaria aquí porque se vive en paz todos los partidos. Pasaron cosas, el partido se retrasó un rato, se tuvo que continuar jugando pero Paraguay no quiso hacerlo y con el 3-1 se decretó que Argentina es la nueva campeona del mundo», agregó el capitán de la Albiceleste.

En el otro lado, Eduardo Martínez, portero de Paraguay, se mostró muy enfadado y habló de «robo»: «Es muy obvio el robo que nos hacen, estoy indignado con la situación. Aquí el equipo decidió, lo decidimos todos, no jugar esta Copa. A mi compañero se le fue la pelota con la cara y nos cobraron mano, cosa que no fue. Después tenemos otro video que vienen a cambiar la numeración de la falta, y nosotros tenemos dos estrellas. Una, dos: las ganamos con huevo y con garra, no robando».