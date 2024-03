Escándalo en el ciclismo: 130 ciclistas abandonan una prueba tras anunciarse un control antidopaje

El ciclismo vuelve a estar en boca de todos después de lo sucedido en una carrera celebrada en la localidad de Villena (Alicante). El anuncio de un control de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) provocó un total de 130 abandonos de ciclistas en la Interclub Vinalopó. Los números son sonrojantes, ya que tan solo 52 corredores, de los 182 que estaban inscritos en la prueba, cruzaron la línea de meta tras conocer la existencia del control antidopaje al terminar la etapa.

Algunos de los ciclistas abandonaron antes de la salida y otros muchos lo hicieron durante la etapa, alegando que habían sufrido algún pinchazo o incidentes mecánicos para poder dejar la prueba y no tener que pasar por el control antidopaje. Los organizadores sacaron un comunicado defendiendo «el ciclismo limpio y justo» y asegurando que están «comprometidos con la lucha contra el dopaje» tras conocer la gran cantidad de abandonos al anunciar la presencia de la CELAD en meta.

¡ COMUNICADO IMPORTANTE ! Nota de prensa sobre los controles antidoping aleatorios y la postura del Torneo Interclubs Valle del Vinalopo.https://t.co/tNdQ83gXjB@dipuAlicante @fciclismocv pic.twitter.com/aKOAdoUsPt — Interclubs Vinalopo (@icvinalopo) March 6, 2024

Por su parte, uno de los ciclistas, Alvaro Marzá, el segundo clasificado de la prueba, denunció lo sucedido en redes sociales tras la noticia adelantada por Ciclo 21, y después de pasar por su tercer control antidopaje: «Control antidopaje en Villena = pinchazos y retiradas. No es una fórmula matemática, es la pura realidad. A ver si van tomando medidas que esto es un puro chiste. Por cierto, he pasado el control. Tercero que paso. A ver si me dan los resultados y los publico #porundeportelimpio».

Comunicado completo

El Torneo Interclubs Vinalopó se enorgullece de ser un evento que defiende el ciclismo limpio y justo. Estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y creemos que es esencial para mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los ciclistas.

¿Por qué estamos en contra del dopaje?

El dopaje es una trampa que da a los ciclistas que lo utilizan una ventaja injusta sobre aquellos que compiten de forma limpia. No solo es una falta de respeto hacia el deporte y sus valores, sino que también puede tener graves consecuencias para la salud de los ciclistas que se dopan.

¿Qué medidas tomamos para prevenir el dopaje?

El Torneo Interclubs Vinalopó se adhiere a las estrictas normas antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Todos los participantes en el evento están sujetos a controles antidopaje aleatorios, tanto antes como después de la carrera. Estos controles son organizados y controlados por CELAD (Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte).

¿Qué mensaje queremos transmitir?

Queremos enviar un mensaje claro a todos los participantes y aficionados al ciclismo: el dopaje no tiene cabida en nuestro deporte. Apoyamos a los ciclistas que compiten de forma limpia y honesta y estamos decididos a proteger la integridad del ciclismo.

¿Qué puedes hacer tú?

Si compartes nuestro compromiso con el ciclismo limpio, te animamos a que te unas a nosotros en la lucha contra el dopaje. Puedes hacerlo:

Informándote sobre las reglas antidopaje y las consecuencias del dopaje.

Denunciando cualquier actividad sospechosa que puedas observar.

Apoyando a los ciclistas que compiten de forma limpia y honesta.

Juntos, podemos hacer del ciclismo un deporte más limpio y justo para todos.