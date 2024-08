Junior Benítez, conocido futbolista argentino que la temporada pasada jugó en el Atlético Palmaflor pero que antes militó en clubes como Lanús, Benfica, Sporting de Braga, Boca Juniors o Argentinos Juniors, está siendo investigado por «instigación al suicidio» a su ex novia, Anabelia Ayala, en enero de este mismo año 2024.

El que también fuera jugador de Atlético de San Luis, Delfín Sporting Club y Atlético Tucumán ya fue condenado en el pasado a cinco años de cárcel tras ser declarado culpable de los delitos de coacción (violencia), amenazas, daño y uso ilegal de armas de fuego contra los padres de su ex pareja. Y es que Junior Benítez fue denunciado por el padre de Anabelia Caterina Ayala, que mantuvo una relación con el futbolista de 2017 a 2023 y acabó suicidándose con 29 años el pasado 1 de enero.

Meses después, el diario Olé ha publicado el escalofriante testimonio que le transmitió Anabelia Ayala a una testigo acusando a Junior Benítez.»Cuando pierde, me pega y me viola», le dijo Anabelia Ayala a la testigo cuando el jugador militaba en Boca Juniors, recoge Giuliana Pasquali. «Quiere tener relaciones. No quiero, e igual me obliga. Me usa como a una bolsa de papas», recuerda la testigo a que la joven fallecida contó todo eso en 2021.

Junior Benítez y varios episodios de abuso

Por su parte, un conductor de Uber también contó su experiencia ayudando escapatar a Anabelia Ayala a México en 2020: «Me llegó una solicitud de viaje de un hombre. Llegué y estaba ella, muy pálida, me dijo que quería ir al aeropuerto, pero no tenía mucho dinero. La tenía encerrada, sin comer y la golpeaba».

«Subimos a la segunda planta del aeropuerto, apareció este hombre y la sacó de la sala de espera. Lo grabé, le mandé un vídeo a su papá donde mostraba que la estaba jaloneando. Llegó un oficial de la Policía, los separó y él le dijo que ella le había robado la mochila. Él la encontró porque ella volvió a encender el celular, la manipulaba de todas formas y ella le tenía miedo. Ese día, ella voló de Ciudad de México y después a Buenos Aires», recuerda el conductor.

Por su parte, el jugador permanece detenido desde enero y este viernes deberá declarar por vía telemática por la acusación de instigar al suicidio a su ex novia. A pesar de que ya fue condenado a cinco años de prisión efectiva por los delitos cometidos a los padres de la víctima, ahora se lo investiga por la muerte de la joven. «Tenemos que evitar más víctimas. Hay muchos femicidios encubiertos como ‘suicidio’ que terminan sin ser investigados», dijo a Olé Rodrigo Tripolone, abogado que representa a la familia de Anabelia.

La teoría del caso es que se trata, como dice el letrado, del primer femicidio de 2024 y no de un suicidio. Desde el estudio de abogados sostienen que es muy difícil comprobar cuando una persona acusa a alguien por el daño psíquico, muchas veces irreparable. El año pasado se presentó un proyecto de ley en Argentina que propone la creación de un sistema de protección integral para personas víctimas de abuso psicopático para exponer estas situaciones.