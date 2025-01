«Eres la mujer de un mono tramposo, p*** brasileña, tu hijo es de Koundé»

La mujer de Raphinha ya no aguanta más. Natalia Rodrigues Belloli, esposa del jugador del Barcelona, explota y denuncia en sus redes sociales que sufrió insultos racistas y machistas en sus redes sociales tras el partido de Champions League que el Barça acabó ganando 4-5 al Benfica gracias a un gol de su marido en los últimos instantes. Unos intolerables ataques que ha hecho públicos para intentar que no vuelva a ocurrir y que ninguna otra pareja de futbolista tenga que sufrir lo que ella ha sufrido.

«Saben que casi no expongo este tipo de cosas, pero esto no es un tercio de lo que la gente nos ataca, muchas veces, fanáticos rivales, etc. Pero esta vez decidí publicarlo para que vean cómo está de enferma la gente en el mundo… Aún no había mirado mi Instagram, todavía no había visto los ataques racistas que estaban sufriendo mi esposo y mi hijo. Pero está ahí para que vean lo enfermo que es. La gente lo está», publicó Natalia Rodrigues Belloli en su perfil oficial de Instagram.

«Esta es solo una pequeña muestra de los ataques que hemos estado recibiendo», compartió la mujer del delantero brasileño, que metió dos goles en el Estádio da Luz, junto a una captura en la que se podían leer mensajes como «Puta brasileña», «Mujer de un mono tramposo», «hija de puta» o «tu hijo es de Koundé». Esos fueron algunos de los insultos que sufrió la esposa de Raphinha, que también recibió deseos de muerte contra su hijo menor de dos años y su marido. Tras su denuncia varios de los internautas que insultaron a la mujer de Raphinha y su familia borraron sus cuentas.

😬 A Taia, esposa do Raphinha, postou esses storys mostrando alguns ataques que anda recebendo: pic.twitter.com/oYNgBYVPCV — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) January 22, 2025

Raphinha y la tángana

La Policía tuvo que intervenir en el túnel de vestuarios del Estadio Da Luz de Lisboa para separar a los futbolistas de Barça y Benfica tras el partido de Champions League, que acabó cayendo del lado culé por 4-5 con una increíble remontada que culminó Raphinha con un gol en el minuto 96. El propio jugador brasileño fue el protagonista de esta trifulca al final del encuentro, y después del mismo explicó lo sucedido.

«Yo respeto a todos. Cuando salí del campo hay gente que me ha insultado, yo he devuelto los insultos, sé que no lo debo hacer. Nos calentamos todos. Si me respetan, yo respeto», confirmó Raphinha tras el partido ante los medios de comunicación. Confirmando de esta manera la trifulca con jugadores del Benfica donde los futbolistas del Barcelona se tuvieron que llevar de la escena al atacante brasileño con la intervención también de la Policía.

Y es que el duelo de Champions League entre Benfica y Barcelona terminó con mucha tensión. El cuadro luso pidió un penalti en la última jugada del partido y no se pitó nada. A la contra, el propio Raphinha, hizo el 4-5 para darle la victoria al equipo azulgrana. Esa acción fue la que provocó la polémica y la trifulca entre ambas plantillas al final de partido.