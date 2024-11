El entrenador Vicente Moreno rompe a llorar por la tragedia de la DANA: «Es duro no poder estar allí»

Vicente Moreno compareció en rueda de prensa este viernes con la tarea de analizar el duelo que disputará este sábado su equipo, Osasuna, ante el Valladolid. Aunque por la cabeza del técnico valenciano lo que menos se pasa es lo deportivo. Es natural de Massanassa, una de las localidades más afectadas por la tragedia de la DANA.

El técnico, completamente emocionado, pausó el inicio de la rueda de prensa para enviar un mensaje a sus paisanos. «Permitidme antes. Después hablamos de fútbol lo que queráis, pero simplemente quería…», pronunció Moreno, que necesitó varios segundos para articular palabras y rompió en lágrimas: «No sé si voy a poder».

«Quiero mandar todo el ánimo y solidaridad a todas las personas damnificadas por este desastre. A todas las que han perdido seres queridos y me vais a permitir unas palabras hacia mi tierra, Valencia. Especialmente a la comarca de L’Horta Sud, muy cerca de Massanassa», continuó entre pausas de emoción.

«Es muy duro para ellos, también para los que estamos lejos y tenemos allí familia y amigos. Es muy duro no poder estar allí con ellos. Simplemente quiero mandar un mensaje de fuerza. Somos gente trabajadoras y, aunque parezca difícil, todos juntos saldremos de esta», finalizó.

💔 El entrenador de @Osasuna, Vicente Moreno, se emociona hablando de la DANA 😢 » No sé si puedo» 🖤 » Es muy duro no poder estar allí con ellos. Todos juntos saldremos de esta» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1rO46HQoxP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 1, 2024

Osasuna cuenta con más valencianos en el vestuario, lo que complica la preparación de un encuentro que Vicente Moreno quiere dedicar a sus paisanos. «El partido de mañana es importante y especial. Quiero dedicárselo a todas estas personas, especialmente a mi familia que está ahí sufriendo. Es lo más importante; más allá del tema profesional, es personal. Les pediré a mis jugadores para poder dedicárselo. Ha sido difícil, pero el equipo se ha preparado de la mejor manera posible», ha continuado.

Se ha suspendido el deporte valenciano al completo, pero, en el resto de comunidades autónomas, se disputará bajo una delicada situación. La Liga se disputará ocho de sus diez partidos, todos excepto el Villarreal-Rayo Vallecano y el Valencia-Real Madrid que se debían llevar a cabo en suelo valenciano.

«Creo que no somos conscientes de lo que está pasando allí, te lo puedo asegurar. Estoy en contacto constante con mis hijos y aquello es un caos que no podemos imaginar. Evidentemente, hay cosas más importantes en la vida que fútbol, sin ninguna duda. No es que vayamos a solucionar nada. No sabemos si el jugar ayuda a que la gente se distraiga. No lo sé, pero te puedo asegurar que yo estoy deseando estar allí con mis amigos, mis vecinos y mi familia, ayudando en lo que uno pueda», opinó Vicente sobre si lo correcto hubiera sido suspender la jornada liguera.