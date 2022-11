La dura historia de Manolo el del bombo: arruinado y sin poder viajar al Mundial

Si hablamos de Manuel Cáceres Artesero muchos no sabrán a quién nos estamos refiriendo, pero si por el camino les decimos que el personaje en cuestión es también conocido como Manolo el del Bombo, muchos, por no decir todos, pondremos cara y corazón a uno de los animadores clásicos de la selección española de fútbol. Manolo no pasa por su mejor momento, con problemas económicos que a punto estuvieron de obligarle a cerrar su bar en Valencia y ahora sufre otro palo, quedándose sin poder viajar a animar a España al Mundial de Qatar 2022.

Después de muchos años viajando con España a los grandes torneos, concretamente 44, la RFEF ha tomado la decisión en este Mundial de no subvencionar su viaje, por lo que sumado a sus circunstancias económicas, no permitirá a Manolo viajar a Qatar. El animador se siente desolado y muy dolido al ver como el estreno de la selección dirigida por Luis Enrique se da sin él en las gradas.

La RFEF había facilitado los billetes de avión a Manolo, en un nuevo detalle con un personaje que siempre lo da todo para apoyar a España, pero el propietario del bombo más famoso del país no pudo viajar por no tener alojamiento en Qatar. El país organizador del Mundial 2022 no permite a los extranjeros viajar y entrar al país sin una entrada y el alojamiento garantizado, lo cual ha supuesto un freno para Manuel.

El protagonista atendió a las cámaras de Cuatro, donde no podía esconder su estado de ánimo. «Dos días antes de volar me dicen que si no tengo hotel no puedo volar, y me extrañó porque siempre me han ayudado ello… me dicen que no puedo ir porque me pueden detener», explicaba. «Lo siento muchísimo. Esta putada no es que me la hagan a mí, se la hacen a todo el mundo, a todos los españoles». Cuestionados, algunos aficionados de la selección española reconocían que la baja de Manolo el del Bombo es muy importante. «Es como que falta algo».

Manolo el del Bombo, historia de la selección

La página web oficial del famoso animador español define de la siguiente manera a un personaje sin el que el Mundial de Qatar y la afición de la selección nacional no son lo mismo. «Manuel Cáceres Artesero, más conocido como Manolo el del Bombo, es un famoso hincha de la elección española de fútbol. Asiste a todos los encuentros que disputa la selección española por todo el mundo, tanto partidos amistosos como de carácter oficial, con su camiseta de la selección, su enorme boina y el epónimo bombo, que no deja de tocar y tocar para animar a la selección».

«Después de muchos años animando en persona, es hora de que también anime a través de los medios digitales, para llegar a todo el mundo. Para que el rugido del bombo llegue más allá de los estadios. ¡Manolo y su bombo, están en la red!», completa la descripción sobre la que es, hasta el momento, la baja más importante de España en el Mundial de Qatar 2022.