El duelo del morbo entre Barça y Bayern: el retorno de Lewandowski, el 2-8…

El duelo del morbo de la Champions League no se ha hecho esperar: Barcelona y Bayern de Múnich volverán a medir fuerzas en la máxima competición europea de clubes. Azulgranas y bávaros vivirán un episodio más de su particular pulso en la próxima temporada de la Champions League 22/23 después de quedar enclavados en el grupo C, junto a Inter de Milan y Plzen. Robert Lewandowski volverá a Múnich semanas después de poner rumbo al Camp Nou para convertirse en jugador del Barcelona.

Los caminos de Barcelona y Bayern de Múnich se vuelven a juntar en la Champions League. El conjunto azulgrana y el bávaro compartirán de nuevo grupo según ha deparado este jueves el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 22/23, por lo que volverán a verse las caras en las próximas semanas. Un pulso cargado de morbo, no sólo por las frecuentes tundas que han sufrido en los últimos años los azulgranas, sino que ahora se le añade un ingrediente más: la tensión tras la salida de Robert Lewandowski, emblema durante tantos años en Múnich, para poner rumbo al Camp Nou. El polaco se medirá ahora a su ex equipo con la camiseta azulgrana.

Han sido muchas las veces que se han enfrentado Barcelona y Bayern en el viejo continente, algunas especialmente dolorosas para los azulgranas. La última vez que se vieron las caras fue la pasada campaña, en la que también les tocó compartir grupo durante la primera fase de la competición. Entonces, los bávaros se llevaron un global de 6-0, después de imponerse 0-3 en el Camp Nou en la primera jornada -con doblete de Lewandowski-, y repetir con otra goleada en Múnich. Una fase de grupos de la que saldrían escaldados los azulgranas, obligados a acabar la temporada en la Europa League.

Lewandowski, en el otro lado de la historia

Dolorosa fue aquella derrota, que hurgó aún más en la herida que supuso en la temporada 19/20 aquel 2-8 encajado por los azulgranas en Lisboa a manos del Bayern de Múnich y en el que, de nuevo, uno de los goles llevaría el sello de Robert Lewandowski. Sin embargo, ahora el polaco ha cambiado de bando para aterrizar en un Barcelona que intentará hacer frente a su archienemigo en Europa.

📌 #UCLdraw ❗ El Barça, al grupo C de la fase de grupos de la #UCL

🆚 Y ya conoce al primer rival: el Bayern de Múnich pic.twitter.com/nceD0ORTUI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 25, 2022

De hecho, el Bayern ha sido el primer rival que le salió al Barcelona en el sorteo del cuadro de la fase de grupos de la Champions League, por lo que no se ha hecho esperar el regreso de Lewandowski a la que fue su casa durante tantos años. Alemanes y españoles comparten grupo C, además, con Inter de Milán y Viktoria Plzen, que se medirán entre el 6 de septiembre y el 2 de noviembre.