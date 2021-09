No todo es de color de rosa en el mundo del deporte. Ni mucho menos. Que se lo digan a Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, que arrastra problemas de salud mental. O a algunos futbolistas que han tenido que retirarse de manera precoz y luego se han buscado la vida. U otros deportistas que se retiran y acaban en la pobreza… Precisamente ese es el caso de Mark Philippoussis, que ha querido contar en primera persona su historia para concienciar al gran público.

El ex tenista australiano ha concedido una profunda entrevista en un programa de televisión de su país y ha hablado con pelos y señales de la etapa más dura y difícil de su vida. Cabe recordar que Philippoussis llegó a ser número 8 del mundo. Pero cuando mejor se encontraba empezó a lesionarse una y otra vez. Encadenaba unas dolencias con otras y no era capaz de recuperar su nivel, por lo que empezaron a disminuir sus ingresos hasta quedarse sin nada.

Desgarrador testimonio

«Mi familia es mi mundo, es mi prioridad, mi todo. Tenía el sueño de convertirme en un tenista profesional y mi familia puso todo en juego. Mi padre tenía un buen trabajo en un negocio bancario y renunció porque dijo que quería ayudarme a cumplir mis sueños, así que dejó sus sueños y trabajé muy duro para cumplir los míos. Cuando eres deportista, lo último en lo que quieres pensar es en lo que siempre te dicen: ‘Ahorra para un día lluvioso’. Sientes que eres débil cuando te lesionas y tienes algo que respaldar. No puedes pensar de esa manera porque tienes que seguir adelante, tienes que recuperarte y estar bien. Estuve fuera unos meses. No podía permitirme mucho, tuve que pedirles a mis amigos que compraran comida», explicó.

En 2009 tocó fondo tras su sexta operación de rodilla, unos tiempos muy difíciles para él y su familia: «Comíamos pasta de repollo los siete días de la semana, hasta que terminó siendo una de mis comidas favoritas. Mi madre decía que era ‘comida de pobres’ porque es muy simple. Me sentí muy avergonzado porque ellos me dieron su sueño y mi responsabilidad era cuidarles. Estaba en un lugar oscuro y tenía depresión. No hay mayor dolor que ver a mis seres queridos sufrir por mis actos».

Y pese a que tuvo muy mala suerte con las lesiones, Philippoussis trata de concienciar a la gente admitiendo una pésima gestión de su riqueza cuando estuvo en la élite del tenis mundial, gastando dinero en coches de lujo, motos y todo tipo de lujos de este estilo.