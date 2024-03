Numerosas estrellas del fútbol se han ido a jugar a Arabia Saudí en los últimos tiempos. Obviamente, los jugadores se marchan de Europa a Oriente Medio porque perciben salarios altísimos, que en muchas ocasiones multiplicaban lo que ganaban en sus clubes anteriormente. Sin embargo, algunas de sus parejas no están del todo felices con sus vidas allí. La esposa de Riyad Mahrez, Taylor Ward, ha sido la primera en revelar lo que realmente piensa sobre vivir en Arabia Saudí tras varios meses allí.

Su familia se mudó allí recientemente después de que el futbolista de 33 años cerrara un gran contrato con el Al Ahli. Taylor, influencer de 26 años, aparece rompiendo a llorar por la mudanza mientras protagonizaba un nuevo docureality de Amazon Prime.

«No me gusta, pero no tengo otra opción», dice en la nueva serie ‘Married to the Game’, que muestra la vida de las mujeres y parejas de conocidos futbolistas de élite. Sara Gündoğan, Catherine Harding, Samantha Tarkowski, Ash Turner y Taylor Ward son las protagonistas, y esta última relata el calvario que vivió cuando tuvo que mudarse con toda su familia a Arabia Saudí.

La experiencia de Taylor Ward

Relata además una de las primeras experiencias que tuvo que vivir allí, llegando a sufrir un ataque de pánico: «Llamé al hotel para preguntar: ‘Voy con mi bebé, ¿qué se pone la gente en la piscina?’ Sé que allí es mucho más conservador y hay que vestirse de cierto modo. Quería comprobar si necesitaba usar algo cubierto si iba a meterme en el agua», recuerda. «Oh, no, lo siento, es sólo una piscina para caballeros», le respondieron. «No les voy a mentir, después de eso tuve un pequeño ataque de pánico porque me afectó», añade. «Sé que es muy estúpido, ni siquiera me gusta nadar o mojarme el pelo, pero es sólo la realidad de que no te mudas a España (… ) Es una forma de vida muy diferente, no me di cuenta hasta que Riyad me dijo que allí no se podía beber».

«Todos nos han apoyado mucho. Obviamente al principio fue un shock. Mis abuelos todavía viven en el Reino Unido y estaban devastados porque me iba. Es sólo un vuelo de cinco horas y media si quieren verme. Simplemente haremos viajes de ida y vuelta y mi familia vendrá a verme», añade. «Me ves llorando en el programa, pero ahora me he acostumbrado y lo estoy disfrutando bastante», cuenta Taylor Ward, que en su momento lo pasó bastante mal: «No tienes tiempo para procesar la noticia y lo siguiente que sabes es que estás en un vuelo sin casa y viviendo en un hotel. Acababa de empezar un negocio con mi hermana. Tienes un plan completo y luego lo siguiente te lo quitan de encima».

«El hogar no siempre es un lugar, son las personas que lo habitan… estamos entusiasmados por nuestra próxima aventura juntos y no puedo creer que dejemos Manchester como una pequeña familia. «Los últimos años han sido algunos de mis favoritos y atesoraré esos recuerdos para siempre… próxima parada… Arabia Saudita…», comentaba antes de viajar.