Dónde se juega la final del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA

El Mundial de Clubes 2025 ingresa en su recta final del campeonato y, hasta el momento, solo quedan vivos tres equipos: el Chelsea, París Saint-Germain y Real Madrid. Por un lado, el conjunto londinense, en su partido de semifinales ante el Fluminense , consiguió acceder a la gran final del campeonato intercontinental tras vencer al conjunto brasileño por 0-2, con dos tantos de un Joao Pedro estelar.

Durante este miércoles 9 de julio, se decidirá quién será el otro club que acompañará el próximo 13 de julio al Chelsea en la gran final del campeonato. El Real Madrid de Xabi Alonso o el PSG de Luis Enrique, que buscará su cuarto título de la temporada tras conquistar el triplete en una año de ensueño para el conjunto francés.

Luis Enrique, en la previa del encuentro, elogió al Real Madrid y aseguró que es muy importante competir contra «el equipo más laureado del mundo»: «Para mí es un placer jugar contra el Madrid, siempre lo ha sido y siempre lo será. Por lo que significa jugar con el equipo más laureado del mundo».

«Sólo faltaría que me atreva a dar un consejo al entrenador del Madrid, jamás entra dentro de mi planteamiento. Son dos situaciones totalmente diferentes, uno acaba de llegar y otro lleva dos temporadas. Lo bonito del fútbol es que no sabe ni de favoritos ni nada. El fútbol sabe de 90 minutos en el que cada equipo debe mostrar sus cualidades, eso es lo que lo hace grande. Mañana se verá un gran partido», añadió el técnico asturiano, haciendo referencia a la llegada de Xabi Alonso al club blanco.

Not a bad way to start your Chelsea career Joao Pedro! #SuperiorPlayerofTheMatch #SuperiorisWorthPlayingFor #FIFACWC @MichelobULTRA | @playformichelob pic.twitter.com/dWZkXAkj34

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 8, 2025