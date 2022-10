En el circuito ATP y en todo lo que en general rodea al tenis siempre se ha temido por una retirada, más o menos cercana, de Rafael Nadal. El tenista español es uno de los deportistas históricos más castigados por las lesiones e incluso ha hablado de la posibilidad de colgar la raqueta en público. Sin embargo, la realidad es que Nadal ya tiene 36 años y sigue en activo, y también que Novak Djokovic cuenta con 35 y parece haber entrado en un tramo de reconocimiento de las limitaciones físicas que acompañan a la edad, por lo que se encuentra en disposición de planificar la temporada de una manera similar a la que lo hace su gran rival.

En la presente temporada, Djokovic se ha visto obligado a trazar un calendario que más que eso parecía una montaña rusa. La decisión, personal e intransferible, del genio balcánico de no vacunarse le ha reportado, a repasar, un veto y deportación en Australia, la negativa a participar en los Masters 1000 de marzo y abril en Estados Unidos y un nuevo «no» en la gira norteamericana que acababa en el US Open. Es por ello que Nole sólo cuenta en su haber con con 13 torneos disputados en 2022, que serán 15 si añadimos los dos que le quedan pendientes: el Masters 1000 de Paris-Bercy y las ATP Finals de Turín.

Este número, sin embargo, supera en dos a los jugados por Rafa Nadal, quien sin embargo sí ha participado, con lesiones de por medio pero también con el permiso, en los cuatro torneos de Grand Slam del calendario. En ese modelo, en el ‘Plan Nadal’ se ha fijado Djokovic y no esconde que se plantea seriamente llevarlo a cabo en 2023. «He entrado en una fase mi carrera en la que elegiré los torneos que juegue de una forma diferente y que la prioridad en mi calendario serán los Grand Slam, en comparación con torneos de otras categorías», informó, en palabras para el medio serbio Sportal. «Jugaré los torneos que mejor me vengan y los que quiera, pero también algunos que no haya jugado antes como en Israel o Kazajistán», añadió.

Djokovic, pendiente de Australia

Por tanto, para 2023, Djokovic construirá su planificación en función a los Grand Slam, y por supuesto a que pueda acudir a todos ellos. Si Nadal tiene el problema de las lesiones, el de Nole es el veto, que no parece que le vaya a afectar de cara al US Open, lejano y que ya estuvo de ver cómo Estados Unidos sus normas protocolarias en la edición de la presente temporada, pero sí en el Open de Australia, donde cuenta con la prohibición de entrada al país organizador, vía retirada del visado, hasta 2025, fruto del escándalo del pasado enero que acabó con su deportación.

«No quiero entrar en más detalles, pero espero que las cosas vuelvan a la normalidad en Australia y en Estados Unidos y que me dejen jugar allí de nuevo, porque algunos de los torneos más grandes del mundo se juegan en estos dos continentes», analizaba Djokovic sobre sus posibilidades en la próxima temporada, que incluso pueden pasar por renunciar a algún Masters 1000, jugar los cuatro Grand Slam y, como extra, visitar algún país exótico donde haya torneo con el calendario menos apretado. Es decir, a todas luces seguir el ‘Plan Nadal’ para continuar ganando pasados los 35.