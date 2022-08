Diego Carlos sufre una rotura del tendón de Aquiles

El pasado sábado saltaban las alarmas en el Villa Park al finalizar el encuentro. Diego Carlos había sufrido una lesión y no pintaba muy bien. Así lo confirmó su entrenador, Steven Gerrard, en rueda de prensa: «Estoy extremadamente preocupado». El club ha hecho público en la mañana de este lunes un comunicado oficial donde ha confirmado los peores presagios sobre la lesión del futbolista. El jugador deberá pasar por el quirófano al haberse roto el tendón de Aquiles, una de las lesiones más difíciles para la recuperación de un futbolista.

«Aston Villa puede confirmar que Diego Carlos se ha roto el tendón de Aquiles. Estamos todos contigo», han publicado en un escueto comunicado.

Aston Villa can confirm Diego Carlos has ruptured his Achilles tendon.

We're all with you, Diego. 💜

