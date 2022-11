Desvelan que dos futbolistas de un equipo de la Premier son novios

Por desgracia, la homosexualidad en el mundo del fútbol sigue siendo un tema tabú. Hay poquísimos profesionales que se atreven a indicar su orientación sexual por miedo a las posibles consecuencias. Estos días, en Inglaterra han desvelado la relación sentimental que mantienen dos jugadores de un mismo equipo de la Premier League, aunque no han salido a la luz los nombres de los futbolistas.

El diario británico The Sun afirma que estos dos jugadores tienen una relación sentimental desde hace un tiempo. Estas dos estrellas de la liga inglesa manejaron la posibilidad de anunciar su homosexualidad a través de un documental, pero finalmente no lo hicieron debido a que este hecho podría cambiar la actitud de los aficionados hacia ellos. “Decidieron no hacer público su homosexualidad, aunque ninguno está avergonzado y podría suceder en el futuro. Esta declaración sería positiva, pero podría desviar su atención de sus actuaciones en el campo”, señala una fuente cercana a ambos.

Lineker levanta la voz

Sus compañeros de equipo lo saben pero les han pedido discrección porque quieren preservar su privacidad. “A ninguno de su club le molestó y encima tienen el respaldo del entrenador y de los responsables del equipo”. Hace unos días, una leyenda como Gary Lineker pidió abiertamente que los jugadores declaren su homosexualidad durante el Mundial de Qatar con el objetivo de “avergonzar a un país donde ser gay es un crimen”.

“Sé que hay varios que han estado muy cerca de decirlo y que lo contemplaron. Hay un par que conozco, pero evidentemente no me corresponde a mí decir quiénes son. Miedo a lo desconocido, imagino. Quizás les preocupa lo que puedan pensar sus compañeros, aunque probablemente ya lo saben”, dijo el ex jugador sobre esta pareja que según las informaciones de The Sun además comparte vestuario en la Premier.