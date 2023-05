Fernando Alonso ha comenzado la temporada en un excelente estado de forma y la propia Fórmula 1 lo reconoce como el mejor de este Mundial después de cinco carreras disputadas. Más allá de los grandes resultados individuales, con cuatro podios en cinco carreras, y de la solvencia con la que está pilotando cada Gran Premio, hay un dato que siempre es muy revelador para calibrar el rendimiento de cualquier piloto: la comparativa con su compañero de equipo. Y en ese apartado, el español arrasa a Lance Stroll.

Disputados ya los Grandes Premios de Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Azerbaiyán y Miami, solo hay dos pilotos que han finalizado todas las carreras por delante de sus respectivos compañeros: Fernando Alonso y el japonés Yuki Tsunoda, el claro líder de Alpha Tauri por delante del novato Nyck de Vries. Tampoco lo está haciendo nada mal Carlos Sainz, que se ha llevado cuatro de sus cinco duelos con Charles Leclerc.

En cuanto a las sesiones de clasificación para definir la parrilla de salida, también se da la casualidad de que hay dos pilotos que siempre han sido mejores que su compañero y, de nuevo, uno de ellos es Fernando Alonso. El otro es Alex Albon, que ha firmado un pleno respecto al estadounidense Logan Sargeant en el equipo Williams. Curiosamente, Leclerc sí que gana en este parcial a Sainz, lo que reafirma que el piloto español está siendo el mejor de Ferrari en día de carrera, ya que casi siempre remonta ante el monegasco.

En total, Alonso firma un 10-0 contra Stroll, un parcial inalcanzable para el resto de competidores. A pesar de esta paliza, el canadiense no tuerce el morro, se sigue comportando como un compañero mucho mejor que Esteban Ocon, un martirio en Alpine, y el asturiano así lo reconoce. «Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo. El año pasado me pasó todo lo contrario. Yo era siempre el primer objetivo de mi compañero y eso, obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo”, rememoró Alonso en Miami.