Cubarsí comete otro error clave en un partido grande de Champions con un penalti claro sobre Lautaro

Pau Cubarsí volvió a fallar en otra noche importante en Europa, cometiendo un claro penalti sobre Lautaro Martínez que pitó el árbitro Szymon Marciniak tras consultar el VAR. En la primera parte, con 1-0 en el marcador y con el Barcelona volcado en busca del empate, una contra en la que Lautaro entraba en carrera en el área, acabó en penalti por una falta del central azulgrana. El joven futbolista del conjunto culé se lanzó con todo, impactando y doblando el tobillo del argentino, al que tuvieron que atender las asistencias médicas.

El colegiado polaco no consideró que fuera penalti de primeras. Sin embargo, una vez que desde el VAR el neerlandés Dennis Higler comprobó que no tocaba balón y que le doblaba totalmente el tobillo con su pierna, le llamó para que revisara la acción en el monitor. Entonces, Marciniak no tuvo dudas y señaló la pena máxima en el minuto 45.

El colegiado señaló penalti de Pau Cubarsí sobre Lautaro Martínez tras consultar el VAR. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lbSA4EJixn — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2025

El penalti era claro. Cubarsí fue fuerte abajo y con el objetivo de que Lautaro Martínez no llegara a rematar, entró tarde y golpeó el tobillo del delantero argentino, que sufrió daño físico en ese momento. Marciniak no pitó el penalti, pero con la televisión se vio claro: Cubarsí no toca balón, golpea el tobillo de Lautaro y era penalti. Con el VAR no había dudas. El central del Barcelona, eso sí, no vio la tarjeta amarilla.

De esta manera, el Inter de Milán lograba poner tierra de por medio en el marcador y se iba con 2-0 en el marcador al término de la primera mitad. Lo hacían gracias a un error de Cubarsí en otra noche clave. Ya condicionó a los suyos viendo la roja en Lisboa contra el Benfica a los 22 minutos de juego, cuando Pavlidis le superó también. Aquella fue fuera del área, mientras que en esta ocasión, al ser penalti, no fue sancionado con roja.