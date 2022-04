Llega el mes de abril y para cualquier amante del tenis está marcado en el calendario esta fecha ya que se celebra uno de los torneos más míticos que se celebran en España. Se trata del Trofeo Conde de Godó, que se lleva a cabo en Barcelona y que durante una semana reúne a los mejores tenistas del mundo en esas pistas de tierra en el Real Club de Tenis de la Ciudad Condal.

La mala noticia de esta edición del Trofeo Conde de Godó 2022 es que no estará el rey de esta competición salvo que se produzca un milagro. Rafa Nadal, que se lesionó en la final de Indian Wells y tuvo que parar unos meses, no participará porque sigue con su proceso de recuperación, que ha entrado en la recta final. El manacorí ha ganado este torneo en 12 ocasiones y, por desgracia, este año parece que no podrá pelear por su 12+1 y tirarse, una vez más, a la piscina celebrando un nuevo título.

Pero tranquilidad, el que sí estará en el Trofeo Conde de Godó 2022 será la revelación del tenis español: Carlos Alcaraz. El tenista murciano, que llega tras ganar su primer Masters 1.000 en Miami, ahora buscará seguir con su gran inicio de año en Barcelona, delante de la afición española que, sin duda, le animarán y alentarán para que pelee por morder metal cuando termine el torneo. Además, su entrenador Juan Carlos Ferrero ya sabe lo que es ganar el Godó, ya que lo hizo en 2001.

El torneo durará prácticamente una semana y arrancará con las fases previas el 16 de abril y se prolongarán hasta el 17. A partir del lunes 18 comienza lo fuerte. Entre ese día y el miércoles 20 se disputarán la 1ª y 2ª ronda del Trofeo Conde de Godó 2022. Los octavos de final se celebrarán el 21 de abril, los cuartos de final el 22 y las semifinales el 23. El gran día será el 24, donde los dos finalistas peleen por el triunfo y por tirarse a la piscina del Real Club de Tenis de Barcelona en la mítica celebración.

En cuanto a los tenistas que participarán en el Conde de Godó 2022, la más que posible ausencia de Rafa Nadal se ve contrarrestada por la presencia de la nueva ilusión de España: Carlos Alcaraz. El de El Palmar tendrá que competir contra rivales top como pueden ser Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz o Casper Ruud, a los que se impuso en el Masters 1.000 de Miami, siendo el noruego al que venció en la final del torneo.

Dominic Thiem, por ejemplo, ha preferido participar en el torneo de Belgrado, por lo que el campeón del Trofeo Conde de Godó en 2019 no participará en esta edición. Jannik Sinner, Cameron Norrie, Denis Shapovalov, el Peque Schwartzman, Sebastian Korda, el polémico Benoit Paire o Federico Coria, entre otros, sí que estarán en Barcelona peleando por el título.

En cuanto a los españoles, el ya citado Carlos Alcaraz se une a un gran elenco de representantes de nuestro país que también quieren coronarse delante de sus aficionados. Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez, Pablo Andújar y Roberto Carballés tendrán la posibilidad de deleitarnos con su clase en este Trofeo Conde de Godó 2022.