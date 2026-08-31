Cuándo es el Premier Pádel Madrid P1: horarios, dónde se juega, cuadro y cómo ver por televisión en directo gratis y en streaming

El Premier Pádel Madrid se disputa entre el 31 de agosto y el domingo 6 de septiembre. La capital de España se convierte en el epicentro del pádel mundial con la disputa de un torneo en el que estarán los mejores jugadores del mundo. El cuadro final del torneo comienza este 1 de septiembre en el Movistar Arena. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Premier Pádel Madrid que se disputa esta semana en Madrid.

El Premier Pádel Madrid entra en su fase final. Después de haberse jugado la fase previa del partido del 29 al 31 de agosto en las instalaciones Pro Padel Coslada, a partir de este martes 1 de septiembre se disputa el cuadro final del torneo en el Movistar Arena de la capital española. Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Federico Chingotto, Leandro Román Augsburger y Juan Lebrón serán las principales estrellas que estarán presentes en el corazón de la ciudad.

Cuándo empieza el Premier Pádel Madrid P1

El Premier Pádel Madrid comienza este martes 1 de septiembre con la disputa de la primera ronda del cuadro final del torneo.

Dónde se juega el Premier Pádel Madrid P1 y cómo llegar

La ronda final del Premier Pádel Madrid se disputará en el Movistar Arena.

Cuadro del Premier Premier Pádel Madrid P1

Arturo Coello-Agustín Tapia, Alejandro Galán-Federico Chingotto y la pareja formada por Leandro Román Augsburger-Juan Lebrón lideran el cuadro del Premier Pádel Madrid que puedes consultar AQUÍ.

Horarios de los partidos del Premier Pádel Madrid P1

Estos son los horarios y las fechas del Premier Pádel Madrid que se disputarán hasta el próximo 6 de septiembre:

Martes 1 de septiembre: Primera ronda del cuadro final. A partir de las 09:00 horas.

Primera ronda del cuadro final. A partir de las 09:00 horas. Miércoles 2 de septiembre: Segunda ronda del cuadro final. A partir de las 09:00 horas.

Segunda ronda del cuadro final. A partir de las 09:00 horas. Jueves 3 de septiembre: Octavos de final. A partir de las 09:00 horas.

Octavos de final. A partir de las 09:00 horas. Viernes 4 de septiembre: Cuartos de final. A partir de las 09:00 horas.

Cuartos de final. A partir de las 09:00 horas. Sábado 5 de septiembre: Semifinales. A partir de las 12:00 horas.

Semifinales. A partir de las 12:00 horas. Domingo 6 de septiembre: Finales. Primera final a las 16:00 horas y la final masculina será a continuación.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel Madrid P1

Las tres primeras rondas del torneo se podrán seguir de forma gratuita a través de la página web oficial del torneo en YouTube. Red Bull TV retransmitirá los partidos a partir de los cuartos de final. Todo el torneo se podrá seguir en Movistar Plus.

Qué día es la final del Premier Pádel Madrid P1

La final del Premier Pádel Madrid se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a partir de las 16:00 horas, que es el horario fijado para la final femenina. Acto seguido se disputará la final masculina.