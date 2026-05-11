Cuándo es el Premier Pádel de Buenos Aires P1: cuadro, horarios, dónde se juega y cómo ver por televisión en directo gratis

Las mejores parejas del mundo regresan para participar en lo que va a ser, sin duda, un apasionante Premier Pádel de Buenos Aires P1 2026. El circuito afronta este final en Sudamérica antes de volver al viejo continente. En el horizonte cercano se atisban los torneos de Valencia y Valladolid, por lo que los amantes de este deporte van a poder verlos en directo próximamente. Te contamos las fechas, los horarios y dónde ver por televisión todos los encuentros de esta competición.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Buenos Aires

El Premier Pádel de Buenos Aires 2026, que es de categoría P1, comenzó el domingo 10 de mayo con los diferentes partidos de clasificación, pero el torneo como tal arrancará el martes 12 de mayo. Los mejores jugadores del planeta pelearán por conquistar el título durante esta apasionante semana, ya que todo concluirá el domingo 17 con la celebración de la gran final de esta competición que se disputa en el Parque Roca.

Cuadro del Premier Pádel de Buenos Aires 2026

A falta de que terminen las clasificaciones, conocemos por qué lado de cada cuadro del Premier Pádel de Buenos Aires P1 2026 irán los diferentes cabezas de serie. Por uno de ellos aparecen Arturo Coello y Agustín Tapia, que están en lo más alto del ranking, que debutan en los dieciseisavos de final y todavía están esperando rivales. En su camino hacia la final podrían enfrentarse a duplas complicadas como pueden ser Javier Garrido y Lucas Bergamini o Momo González y Martín di Nenno, pero sus adversarios potenciales en las semifinales serían Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas.

Por el otro lado también habrá bastante emoción, ya que Leo Augsburger y Juan Lebron, que ganaron en Bruselas, podrían cruzarse con Paquito Navarro y Francisco Guerrero, con la pareja también española Jon Sanz y Jorge Nieto Ruiz, pero el gran duelo más esperado en este Premier Pádel de Buenos Aires P1 2026 sería el que protagonizarían en semifinales ante Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Buenos Aires 2026

La organización del Premier Pádel de Buenos Aires P1 2026 anunció los horarios de las diferentes rondas que se jugarán en este torneo durante esta semana. Obviamente, al ser en Sudamérica, las horas de arranque de las jornadas van a ser diferentes, pero los horarios son bastante buenos para los amantes de este deporte en nuestro país, ya que no van a tener que madrugar ni trasnochar, pero sí es verdad que los diferentes encuentros serán por la tarde.

Martes 12 de mayo, primera ronda. Comienzan a las 15:00 horas.

Miércoles 13 de mayo, segunda ronda. Comienzan a las 15:00 horas.

Jueves 14 de mayo, octavos de final. Comienzan a las 15:00 horas.

Viernes 15 de mayo, cuartos de final. Comienzan a las 14:00 horas.

Sábado 16 de mayo, semifinales. Comienzan a las 18:00 horas.

Domingo 17 de mayo, final del Premier Pádel de Bruselas P2. Comienzan a las 19:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Buenos Aires

Los amantes de este apasionante deporte que sigue en auge y sin pinta de que se vaya a detener tienen que saber que el todo el circuito del Premier Pádel 2026, incluido este Buenos Aires P1, se podrá ver en directo por televisión, en vivo online y en streaming mediante dos opciones. Una de ellas es Movistar+ y la otra Red Bull TV. Para el primero de ellos será necesario estar suscrito a dicha plataforma de pago, mientras que para la segunda vía haría falta descargarse la aplicación, registrarse y ver de manera íntegra y en abierto los diferentes encuentros desde los cuartos de final.

Qué día es la final del Premier Pádel de Buenos Aires

El encuentro que decidirá quién gana este Premier Pádel de Buenos Aires P1 2026 fue programado para el domingo 17 de mayo. La final que se disputará en las instalaciones de Parque Roca será apasionante y ese mismo día se disputará la final del cuadro femenino y del masculino. Todo está programado para que comience a las 14:00 horas en Argentina, por lo que el horario español sería el de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

El calendario del Premier Pádel 2026