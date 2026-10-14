Cuándo se juega el Celta – Juventus, a qué hora empieza y canal de TV para ver en directo y en streaming el partido de la Europa League

El Celta recibe la visita de uno de los mejores equipos del fútbol italiano como es la Juventus. Balaídos será el escenario de uno de los encuentros más destacados de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League y las miradas estarán puestas en el campo celeste ya que los bianconeri son uno de los clubes favoritos a llevarse el trofeo a final de temporada. Te contamos qué día es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Vigo.

Celta – Juventus de la Europa League: a qué hora empieza el partido

El Celta recibe en Vigo a la Juventus en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto gallego perdió en su estreno en esta edición de la competición al caer ante el Omonia, pero lo cierto es que la Vecchia Signora goleó y endosó una manita al NEC. Es por ello que los gallegos tendrán que hacerse fuertes en casa para intentar que los tres puntos se queden en casa. La UEFA que preside Aleksander Ceferin ha programado este choque entre dos históricos europeos para el jueves 15 de octubre, fijando el horario de arranque en Balaídos para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Celta – Juventus de la Europa League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se jueguen en la competición de plata del viejo continente. El Celta – Juventus que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago, así que no se podrá ver en abierto ni gratis por TV. Los clientes de esta plataforma podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y ver todo lo que ocurra en Balaídos en streaming y en vivo online.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 2 de la fase de liga de la Europa League, donde prestaremos especial atención a los equipos españoles. Publicaremos la crónica del Celta – Juventus, pero también del Union SG – Real Sociedad y del U Craiova – Getafe, siendo este último de la Conference League.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Celta – Juventus

Los aficionados del conjunto celeste que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Celta – Juventus deben saber que podrán escuchar por la radio gratis lo que ocurra en este duelo de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Cope, RNE u Onda Cero podrán conectar con Balaídos y contar a todos sus oyentes lo que esté ocurriendo en Vigo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Celta – Juventus?

El Estadio de Balaídos, que se encuentra en la ciudad gallega de Vigo, será el recinto deportivo que acogerá este emocionante Celta – Juventus de la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1928, así que en poco tiempo celebrará su centenario. Tiene un aforo para casi 25.000 aficionados y se espera que haya una gran entrada este jueves, ya que no todos los días visita el feudo celeste uno de los equipos con más historia del viejo continente.

La UEFA designó al árbitro holandés Sander van der Eijk para que dirija la contienda Celta – Juventus de la segunda jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Al frente del VAR encontraremos al inglés Michael Salisbury, que tiene que revisar todas las jugadas dudosas que se produzcan para, en el caso de ser necesario avisar a su compañero y aconsejarle que revise la acción polémica en la pantalla que se ubicará entre los banquillos de Balaídos.