¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en Roland Garros 2025? Todos sus partidos

Roland Garros abre el telón este sábado 25 de mayo para acoger, por un lado, a miles y miles de aficionados que visitarán en las próximas dos semanas las gradas del torneo galo y, a su vez, a los mejores tenistas del mundo, que se reúnen en la capital francesa para luchar por el trono de campeón del segundo ‘grande ‘ de la temporada. Precisamente, el jugador que defiende la corona en la arcilla parisina es nada más y nada menos que Carlos Alcaraz, que se proclamó campeón de la edición del 2024 tras vencer a Alexander Zverev en una final que quedará para el recuerdo.

En 2025, el ‘capitán Garfia’ intentará repetir la machada tras firmar, hasta el momento, una gira de tierra espléndida, con títulos en el Masters 1000 de Montecarlo y el Masters 1000 de Roma. En este último, curiosamente, los amantes de este deporte volvieron a disfrutar de la nueva rivalidad del tenis mundial entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, un choque donde salió vencedor el pupilo de Juan Carlos Ferrero. ‘El Zorro’, por su parte, firmó una espectacular competición tras su vuelta a las pistas después de tres meses sancionado por su positivo en clostebol.

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑤-𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 🤩

Yannick Noah showed today that he still has everything it takes to keep people entertained ✨#RolandGarros pic.twitter.com/YLaA3mMNY6

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2025