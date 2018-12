Cristiano desmiente los rumores de boda: “Ahora no está en mis planes”

Cristiano Ronaldo deja la puerta abierta a que pueda casarse con Georgina en el futuro, aunque niega que ya estén preparando la boda

Cristiano Ronaldo ha mostrado su lado más personal durante la entrevista en La Gazzetta dello Sport. El astro portugués habla de su vida privada sin tapujos y sobre su relación con Georgina Rodríguez. Respecto a esto último se dijo que se iban a casar y que ya tenían iglesia elegida para la boda, sin embargo, el jugador de la Juventus ha desmentido los rumores sobre las campanas de boda y asegura que por “ahora no está en mis planes” pero deja la puerta abierta a que pueda suceder en el futuro.

“Todavía no. Ahora te explico todo. Voy todas las semanas a la iglesia. Todas las semanas. Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. No pido nada, gracias a Dios lo tengo todo, simplemente le agradezco que proteja a mi familia, a mis amigos. Cambio de iglesia todas las semanas porque en Turín puedes elegir, hay muchas. Un paparazzi me vio y pensó que me casaría. En el futuro no se si sucederá, pero ahora no está en mis planes“, aseguró Cristiano.

Boda no habrá, pero por ahora a la pareja se le ve muy felices juntos, como demuestra la hija que tienen en común, y podría producirse en el futuro. Georgina le acompaña a todos lados y va todos los fines de semana al campo a animarle, es su seguidora número uno. También hay que tener en cuenta que la modelo se trasladó a Turín con él, dejando atrás su vida en Madrid. El luso también explicó que el momento más duro de su vida fue “cuando murió mi papá, en el 2005. Ahora está feliz, y en el cielo lo ve todo. Fue difícil, pero es la vida, es así”.

Por otra parte el delantero confesó que sigue una dieta estricta en la que intenta evitar comer dulce y sobre todo no bebe nada de alcohol: “Trato de comer sano, evitar el dulce. No bebo alcohol y creo que hay tres cosas muy importantes: dormir, comer y entrenar bien”. Sobre sus hijos, Cristiano asegura que por ahora el mayor, Cristiano junior, es el único que es consciente de lo famoso que es su padre y dice que quiere seguir los pases de su padre.

“Cristiano junior lo sabe, juega en la Juve, conoce la presión y le gusta. Sabe que papá es una estrella y es feliz. A veces me pregunta: ‘¿Puedo traer dos amigos italianos a casa?’ Yo le digo que sí y él ‘pero tienes que estar allí, porque queremos hacer una foto’. Todo esto forma parte de mi viaje como padre. Cristianinho quiere ser como yo, los otros son todavía pequeños pero pronto sentirán esta presión”, comenta.