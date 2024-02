Un jurado en el condado de Multnomah ha declarado culpable al jugador peruano Andy Polo por agredir a su ex pareja y madre de sus hijos, Génesis Alarcón, y le tendrá que pagar 600.000 dólares de indemnización, tal y como informó el abogado de la víctima. Polo, jugador del Universitario, fue denunciado por su entonces pareja por un caso de 2021 en Estados Unidos, cuando jugaba en los Portland Timbers de la MLS.

En marzo de 2022, la víctima difundió en un programa de prensa rosa local unos audios en los que se la escucha rogándole al jugador que deje de maltratarla delante de sus hijos. El abogado de Génesis Alarcón, Michael Fuller, informó al medio deportivo ESPN que el jugador de la Bicolor ha recibido la máxima sanción económica permitida para este tipo de casos por daños y prejuicios, pero que solo tendrá que pagar esta cifra si pisa suelo estadounidense.



«Si mantiene todos sus activos en el extranjero y no obtiene ingresos en Estados Unidos, probablemente evadirá los cobros», indicó Fuller. Precisamente, la selección peruana jugará la fase de grupos de la Copa América en Estados Unidos en junio, y viajará a Texas, Kansas y Miami. «Puede ingresar a Estados Unidos, pero haremos todo lo posible para ‘domesticar’ la sentencia en los estados a los que viaja, con la esperanza de ejecutarla en su contra, mientras esté físicamente presente en suelo estadounidense», añadió el abogado.

ESPN recuerda que Andy Polo ya fue sentenciado a pagar 600.000 dólares a la victima en julio de 2022, después de no aparecer en el tribunal, pero que este pidió una repetición del juicio. Según el informe policial, Andy Polo recibió una citación en lugar de arresto por acoso tras agarrar del brazo a Alarcón «con su hijo presente», tirarle del pelo y empujarla al suelo.

«Con su hijo presente, el acusado intentó y de hecho causó contacto físico dañino con la demandante, incluso agarrándola violentamente del brazo, tirándola del cabello contra su voluntad y empujándola al suelo, causándole dolor y malestar», apunta el informe del Departamento del Sheriff de Washington.

La selección peruana disputará en el mes de junio la Copa América 2024, en Estados Unidos. Si el entrenador Jorge Fossati decide convocar al delantero para el certamen continental, el abogado de Alarcón enfatizó que harán todo lo posible para hacer efectivo el fallo judicial.

Andy Polo es el ÚNICO JUGADOR DE LA HISTORIA en la liga peruana que juega con una sentencia judicial por agresión contra su ex esposa. En casos como los de Campos, Yordy Reyna, Ballón, etc. Simplemente hubieron investigaciones, pero no se encontraron pruebas para que sean… pic.twitter.com/ExLyyl8fmD

