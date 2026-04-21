Cómo ver desde España los partidos de la jornada 34 de la Premier League: horarios y canal de TV para seguirlos en directo y en vivo gratis

La Premier League entra en su recta final y más emocionante en esta jornada 34, ya que la lucha por el título está al rojo vivo. El Manchester City arranca esta fecha a tres puntos del Arsenal, pero también hay que recordar que los de Pep Guardiola tienen un encuentro pendiente todavía. Además, los londinenses tienen la mente también en la Champions League. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver desde España todos los partidos del campeonato inglés.

Brighton – Chelsea

La jornada 34 de la Premier League comenzará este martes 21 de abril a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, con un apasionante Brighton – Chelsea. Las gaviotas todavía tienen opciones de meterse en competición europea, por lo que intentarán ganar a los londinenses, a los que tienen un punto por encima. Hay tanta igualdad que cualquier amante del campeonato inglés no querrá perderse este encuentro que se podrá ver por televisión en directo por Dazn.

Burnley – Manchester City

Ya el miércoles 22 de abril a las 21:00 horas (horario peninsular) llega otro de los partidazos de esta jornada 34 de la Premier League. Este encuentro, que se podrá ver por TV por Dazn en vivo online, será el Burnley – Manchester City. Los locales están prácticamente descendidos, mientras que el equipo que dirige Pep Guardiola ganó al Arsenal hace unos días y eso hace que si ganan este choque igualarían a puntos a los londinenses a la espera de saber qué harán los gunners. Hay que recordar que los citizens también tendrían un encuentro menos en su casillero.

Bournemouth – Leeds

Este miércoles 22 de abril, también a las 21:00 horas, se podrá ver por Dazn otro partido entre dos clásicos del fútbol inglés como son el Bournemouth y el Leeds. Andoni Iraola sigue buscando despedirse de los aficionados metiendo al equipo en Europa y es por ello que tienen que ir a ganar sí o sí en este encuentro que se retransmitirá por TV por Dazn. Delante estará el equipo blanco, que con un triunfo podría acercarse a la salvación virtual.

Sunderland – Nottingham Forest

Habrá que esperar al viernes 24 de abril a las 21:00 horas para disfrutar del siguiente partido de la Premier League y que también se podrá ver por Dazn, ya que es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos del campeonato británico. Los locales están en la mitad de la tabla y todavía tienen opciones de jugar en Europa el año que viene aunque no será nada fácil. Por su parte, los dos veces campeones de Europa tienen que ganar sí o sí para seguir manteniendo la renta con los de abajo.

Fulham – Aston Villa

Ya el sábado 25 de abril a las 13:30 horas la ciudad de Londres acoge un partido interesante en esta jornada 34 de la Premier League que se podrá ver desde España por televisión en directo por Dazn. El Fulham recibe en Craven Cottage al Aston Villa y los londinenses están en mitad de tabla muy tranquilos. Por su parte, los pupilos de Unai Emery van cuartos y su objetivo es seguir sumando de tres en tres para poder asegurarse un puesto en la Champions League el próximo curso.

West Ham – Everton

A las 16:00 horas del sábado 25 de abril se jugará un partidazo también en Londres, ya que el West Ham de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez han conseguido sacar a los hammers de los puestos de descenso y ahora el objetivo es seguir en la senda de la victoria para conseguir la permanencia. Delante, un Everton que está en la mitad de la tabla y que puede tener opciones de ir a Europa, por lo que este choque de la jornada 35 de la Premier League, que será emitido por Dazn, será muy emocionante.

Wolverhampton – Tottenham

Este sábado 25 de abril a las 16:00 horas se enfrentarán dos equipos que arrancan la jornada 34 de la Premier League en puestos de descenso como son el Wolverhampton y el Tottenham. Los lobos van a decir adiós a la primera división del campeonato inglés, pero querrán seguir compitiendo hasta el último día. Delante estará un cuadro londinense que parece que le va a costar mucho salir del pozo donde se ha metido y van a tener que remar, y mucho, para lograr la salvación. Este duelo se podrá ver por Dazn.

Liverpool – Crystal Palace

Otro partido de este sábado 25 de abril a las 16:00 horas (horario peninsular) será el Liverpool – Crystal Palace, que cayó en esta jornada 34 de la Premier League. Todos los que quieran ver este choque por TV podrán hacerlo por Dazn. Los reds quieren certificar su billete para la próxima Champions League, mientras que los londinenses tienen muy poquito en juego, así que los de Arne Slot son los grandes favoritos para llevarse el triunfo en Anfield.

Arsenal – Newcastle

El Arsenal y el Newcastle cerrarán el sábado 25 de abril a las 18:30 horas en un duelo muy importante en muchos sentidos. Los gunners han dejado escapar la renta que tenían con el Manchester City y, aunque siguen líderes, no pueden permitirse fallar. Es por ello que Mikel Arteta tendrá que salir con sus mejores jugadores al césped del Emirates Stadium, una buena noticia para el Atlético de Madrid, que espera que los londinenses paguen el esfuerzo físico en la ida de las semifinales de la Champions League. Delante, un Newcastle que está sin jugarse nada. Este partidazo será emitido por televisión en España a través de Dazn.

Manchester United – Brentford

Será el lunes 27 de abril el día en el que concluirá la jornada 34 de la Premier League. A las 21:00 horas se jugará un choque que se podrá ver en Dazn y que se jugará en Old Trafford con el Manchester United y el Brentford viéndose las caras. Los red devils están cerca de regresar a la Champions League, mientras que el cuadro visitante también está inmerso en la lucha por puestos europeos.