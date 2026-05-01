Colas en Lidl a partir de hoy, viernes 1 de mayo, por el set para hacer deporte en casa que te va a solucionar el regalo del día de la madre

Las tiendas de Lidl vuelven a convertirse en escenario de colas desde primera hora de este viernes 1 de mayo. El motivo no es otro que uno de esos lanzamientos que cada cierto tiempo arrasan entre los clientes. Y esta vez se trata de un completo set de entrenamiento para casa que promete convertirse en el regalo estrella del Día de la Madre. Un producto que ha generado una expectación importante, impulsada tanto por su precio competitivo como por la utilidad que ofrece en un momento en el que cada vez más personas buscan alternativas al gimnasio tradicional.

El artículo en cuestión es de la marca deportiva Crivit y se presenta como un kit multifuncional pensado para entrenar todo el cuerpo sin salir de casa. Incluye una barra de tracción para instalar en el marco de la puerta, correas de entrenamiento en suspensión y asas para flexiones, lo que permite trabajar diferentes grupos musculares con un solo conjunto de herramientas. Según la información disponible en la tienda online de la cadena, se trata de un pack diseñado para facilitar rutinas completas de fuerza y resistencia, adaptadas tanto a principiantes como a usuarios más avanzados.

La clave de su éxito radica en varios factores. Por un lado, el auge del entrenamiento en casa sigue siendo una tendencia consolidada tras la pandemia, con muchos usuarios que prefieren evitar desplazamientos o cuotas mensuales. Por otro lado, a escasos días del Día de la Madre, este tipo de productos encaja perfectamente como regalo práctico, saludable y diferente. No se trata solo de un detalle simbólico, sino de una propuesta que invita a cuidar el bienestar físico y a incorporar hábitos activos en la rutina diaria.

El kit de entrenamiento de Lidl

Los primeros compradores han comenzado a formar colas incluso antes de la apertura, conscientes de que este tipo de promociones suelen agotarse rápidamente. No es la primera vez que ocurre con productos de deporte o pequeños electrodomésticos en Lidl, cuya estrategia de lanzamientos puntuales y stock limitado genera un efecto de urgencia entre los consumidores. La combinación de precio ajustado y percepción de oportunidad convierte cada novedad en un pequeño fenómeno.

Su precio también es clave, pues cada artículo puede comprarse por 14,99 euros. La barra de dominadas permite trabajar espalda, brazos y abdomen, mientras que las correas de entrenamiento (similares a los sistemas de suspensión utilizados en gimnasios) ofrecen ejercicios funcionales que aprovechan el peso corporal. A esto se suman las asas para flexiones, que ayudan a mejorar la postura y aumentar la intensidad del entrenamiento. Todo ello en un formato compacto, fácil de guardar y pensado para espacios reducidos, una característica especialmente valorada en hogares urbanos.

El interés por este tipo de productos también refleja un cambio en la forma en que se concibe el ejercicio físico. Ya no es imprescindible acudir a un centro deportivo para mantenerse en forma, sino que cada vez más personas optan por crear su propio mini gimnasio en casa, combinando comodidad, ahorro y flexibilidad horaria. Y es ahí donde propuestas como esta de Lidl encajan a la perfección.